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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'e, 'İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan uyarıdan duyulan rahatsızlık'... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-22T16:05+0300
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abd
jeff flake
büyükelçilik
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, 'Dün İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık üzerine' bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Flake’e, söz konusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu husustaki rahatsızlık iletildi. Uyarıda şu noktalara da dikkat çekildi:Büyükelçi Flake’e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat/gösteri uyarılarının 'gerçekler dikkate alınarak hazırlanması' beklendiği de iletildi.
https://tr.sputniknews.com/20220522/disisleri-bakanligindan-uyari-abdde-yapilacak-buyuk-gosteri-ve-organizasyonlarda-dikkatli-olun-1056568924.html
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türkiye, abd, jeff flake, büyükelçilik, dışişleri bakanlığı

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

15:57 22.05.2022 (güncellendi: 16:05 22.05.2022)
© REUTERS / AARON P. BERNSTEINABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'e, 'İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan uyarıdan duyulan rahatsızlık' iletildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, 'Dün İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık üzerine' bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Büyükelçi Flake’e, söz konusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu husustaki rahatsızlık iletildi.
Uyarıda şu noktalara da dikkat çekildi:
"Kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD’de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulanmıştır."
Büyükelçi Flake’e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat/gösteri uyarılarının 'gerçekler dikkate alınarak hazırlanması' beklendiği de iletildi.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı: ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olun
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