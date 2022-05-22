ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

"Kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD’de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulanmıştır."