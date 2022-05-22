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ABD'de bebek maması krizi: Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla sevkiyat gerçekleşti
ABD'de bebek maması krizi: Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla sevkiyat gerçekleşti
Bir süredir bebek mamasında tedarik sıkıntısı yaşanan ABD'ye Avrupa'dan ilk sevkiyatın gerçekleştiği bildirildi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T22:11+0300
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bebek maması
dünya
joe biden
kriz
avrupa
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore'den Japonya'ya uçarken gazetecilere, Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla bebek mamasının uçakla Indianapolis kentine taşındığını söylediği bilgisini paylaştı.ABD'de derinleşen bebek maması kıtlığını gidermek için bu haftasonu ilk defa Avrupa'dan sevkiyat yapıldığı belirtildi.Hafta içi Almanya'dan bebek mamalarını taşıyan uçakların gelmeye devam edeceği ve en kısa sürede dağıtımına başlanacağı söylendi.Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, yaptığı açıklamada, mama sevkiyatının önümüzdeki günlerde kademeli bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.ABD'deki bebek maması kriziPudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler güvensiz olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan 'bebek maması krizi' nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.ABD'li bebek maması üreticisi Abbott 17 Mayıs'ta, bakteri riski nedeniyle kapatılan fabrikasının yeniden açılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.FDA'nın başlangıç ​​gereksinimlerinin karşılandığını onaylamasının ardından şirketin üretime iki hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtilen açıklamada, ürünlerin raflardaki yerini almasının 6 - 8 haftayı bulacağı bildirilmişti.
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bebek maması, joe biden, kriz, avrupa

ABD'de bebek maması krizi: Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla sevkiyat gerçekleşti

22:11 22.05.2022 (güncellendi: 22:15 22.05.2022)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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Bir süredir bebek mamasında tedarik sıkıntısı yaşanan ABD'ye Avrupa'dan ilk sevkiyatın gerçekleştiği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Kore'den Japonya'ya uçarken gazetecilere, Avrupa'dan 35 bin kilodan fazla bebek mamasının uçakla Indianapolis kentine taşındığını söylediği bilgisini paylaştı.
ABD'de derinleşen bebek maması kıtlığını gidermek için bu haftasonu ilk defa Avrupa'dan sevkiyat yapıldığı belirtildi.
Hafta içi Almanya'dan bebek mamalarını taşıyan uçakların gelmeye devam edeceği ve en kısa sürede dağıtımına başlanacağı söylendi.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, yaptığı açıklamada, mama sevkiyatının önümüzdeki günlerde kademeli bir rahatlama sağlayacağını ifade etti.

ABD'deki bebek maması krizi

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler güvensiz olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.
ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan 'bebek maması krizi' nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.
Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.
ABD'li bebek maması üreticisi Abbott 17 Mayıs'ta, bakteri riski nedeniyle kapatılan fabrikasının yeniden açılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
FDA'nın başlangıç ​​gereksinimlerinin karşılandığını onaylamasının ardından şirketin üretime iki hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtilen açıklamada, ürünlerin raflardaki yerini almasının 6 - 8 haftayı bulacağı bildirilmişti.
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