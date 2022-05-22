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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220522/abdnin-eski-moskova-buyukelcisinden-itiraf-washington-ukraynaya-yalan-soyledi--1056569188.html
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden itiraf: Washington, Ukrayna'ya yalan söyledi
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden itiraf: Washington, Ukrayna'ya yalan söyledi
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T11:45+0300
2022-05-22T11:45+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
moskova
büyükelçi
itiraf
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2012-2014 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Michael Anthony McFaul, 6 ayda bir düzenlenen 'Munk Forumu'na konuk oldu. Burada Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt ile yaptığı sohbette McFaul, 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma' olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın ittifakın doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerine rağmen ABD'nin Ukrayna konusunda 'amigoluk yaptığını söyleyen Mcfaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, ‘gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.McFaul'un bu sözlerini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Kopenhag'da, ittifakın 'hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO ailesine katılması konusunda hızlı bir karara varacağından emin olduğunu' belirten Stoltenberg, Ankara'nın bu konudaki tavrına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
https://tr.sputniknews.com/20220521/canli--biden-ukraynaya-40-milyar-dolarlik-yardim-kararini-imzaladi-1056557483.html
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abd, ukrayna, moskova, büyükelçi, itiraf

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden itiraf: Washington, Ukrayna'ya yalan söyledi

11:45 22.05.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden - Vladimir Zelenskiy
Joe Biden - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.
2012-2014 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Michael Anthony McFaul, 6 ayda bir düzenlenen 'Munk Forumu'na konuk oldu.
Burada Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt ile yaptığı sohbette McFaul, 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma' olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın ittifakın doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerine rağmen ABD'nin Ukrayna konusunda 'amigoluk yaptığını söyleyen Mcfaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, ‘gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.
McFaul'un bu sözlerini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti.
Kopenhag'da, ittifakın 'hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO ailesine katılması konusunda hızlı bir karara varacağından emin olduğunu' belirten Stoltenberg, Ankara'nın bu konudaki tavrına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin bahsettiği endişeleri dile getiriyoruz çünkü böyle önemli bir müttefik güvenlik endişelerini dile getirdiğinde, bununla başa çıkmanın tek yolu oturup ortak bir zemin bulmaktır."

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