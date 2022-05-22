https://tr.sputniknews.com/20220522/abdnin-eski-moskova-buyukelcisinden-itiraf-washington-ukraynaya-yalan-soyledi--1056569188.html

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden itiraf: Washington, Ukrayna'ya yalan söyledi

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden itiraf: Washington, Ukrayna'ya yalan söyledi

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T11:45+0300

2022-05-22T11:45+0300

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2012-2014 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Michael Anthony McFaul, 6 ayda bir düzenlenen 'Munk Forumu'na konuk oldu. Burada Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephen Walt ile yaptığı sohbette McFaul, 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma' olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın ittifakın doğuya doğru genişlemesi konusundaki endişelerine rağmen ABD'nin Ukrayna konusunda 'amigoluk yaptığını söyleyen Mcfaul, "2021'de diplomatlarımız Ukrayna’yı NATO’ya katılabileceğine inandırmak için çok çaba harcadı, diplomatlar yalan mı söyledi?" sorusuna gülerek, “Evet, ‘gerçek hayat böyle” yanıtını verdi.McFaul'un bu sözlerini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Danimarka'nın Kopenhag kentinde yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Kopenhag'da, ittifakın 'hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO ailesine katılması konusunda hızlı bir karara varacağından emin olduğunu' belirten Stoltenberg, Ankara'nın bu konudaki tavrına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20220521/canli--biden-ukraynaya-40-milyar-dolarlik-yardim-kararini-imzaladi-1056557483.html

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