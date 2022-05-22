https://tr.sputniknews.com/20220522/ankarada-bir-barinaga-zehirli-yavru-kopek-kafasi-ile-kemikler-atildi-9-yavru-kopekten-2si-oldu-1056580028.html

Ankara'da bir barınağa zehirli yavru köpek kafası ile kemikler atıldı: 9 yavru köpekten 2'si öldü

Ankara'da bir barınağa zehirli yavru köpek kafası ile kemikler atıldı: 9 yavru köpekten 2'si öldü

Ankara'da, dün gece saatlerinde köpek barınağına atılan ve zehirli olduğu belirtilen yavru köpek kafası ile kemikler nedeniyle zehirlenen 9 yavru köpekten 2'si... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T23:37+0300

2022-05-22T23:37+0300

2022-05-22T23:37+0300

türkiye

köpek

zehirleme

ankara

kafatası

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İmrahor Vadisi'nde bulunan bir hayvan barınağında hayvanseverler tarafından besleme noktası olarak kullanılan bölgede yavru köpeklerin bulunduğu padok kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından derisi yüzülmüş yavru köpek kafası ve zehirli olduğu iddia edilen çok sayıda kemik atıldı.Sabah saatlerinde besleme yapmak için barınağa gelen hayvanseverler tarafından bulunan 9 yavru köpekten 2'sinin öldüğü tespit edildi. 7 yavru köpeğin de baygın olduğunu fark eden hayvanseverler, yavru köpekleri yakında bulunan veteriner kliniğine götürdü.Olay hakkında inceleme yapmak için barınağa gelen Mamak İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yavru köpeklerden örnek aldı. Hayvanseverler şikayetçi olurken daha önce de barınağa farklı saldırılar olduğu ifade edildi.'Üzerinde deri olmadan et parçası halinde buraya atılmış'Vadi bölgesinde düzenli olarak besleme yaptıklarını belirten Pati Koruyucuları Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Karatekin, "Pazar günleri toplu etkinlik yapıyoruz. Çocuklarıyla birlikte gelen aileler de bu etkinlikte oluyor. Bugün sabah hep beraber buraya geldik. Geldiğimizde bazı köpeklerin öldüğünü fark ettik ve içeride başka bir köpeğe ait kafatası ve kemikler bulduk. Bildiğiniz başka yavru köpeğin parçaları kesilmiş, üzerinde deri olmadan et parçası halinde buraya atılmış" diye konuştu.Geçmişte barınağın olduğu bölgeye başka saldırıların da yapıldığını dile getiren Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, "Bir insanın yaptığını düşünüyoruz. Misilleme yapılmış olduğunu düşünüyoruz. Bölgemize yavru köpek kafası atarak köpek düşmanlarının, hayvan düşmanlarının misilleme yaptığını düşünüyoruz. Daha önce kulübelerimiz yakıldı, alanın içerisinde lastik yaktılar. Biz çevreyi tel çevirdik ve kamera taktırdık. Kameramız önden girişleri alıyor ancak arka taraftan görmediği bir yer var. 2 yavrumuzu kaybettik. Toplam 9 köpeğimiz zehirlendi. 2-3 tane daha yavrumuz var ama şimdilik belirti yok ancak birkaç gün sonra da belirtiler çıkabiliyor, onları da takip ediyoruz. Bugün burada olan gelişigüzel olarak buraya gelen insanların yaptığı bir şey değil, tamamen bize mesaj vermek, misilleme yapmak. Biz bunu bitireceğiz mesajı açıkça" dedi.''Yavru hayvan kafatası ve kim bilir nasıl öldürüldü'Bölgede besleme yapan başka bir hayvansever topluluğunun kurucusu olan Erkin Erdoğdu ise şu şekilde konuştu:

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köpek, zehirleme, ankara, kafatası