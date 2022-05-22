https://tr.sputniknews.com/20220522/annesi-cocuklarin-uzerine-kapiyi-kilitledi-6-yasindaki-cocuk-balkondan-dustu--1056567785.html

Annesi çocukların üzerine kapıyı kilitledi: 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Annesi çocukların üzerine kapıyı kilitledi: 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T09:40+0300

2022-05-22T09:40+0300

2022-05-22T09:40+0300

türkiye

samsun

anne

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412667_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_59d7995ec7f9d7af4c5551de6689d02d.jpg

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerlerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü.Yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220522/corumda-leblebi-dukkanindaki-patlamada-5-kisi-yaralandi-1056566460.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

samsun, anne, çocuk