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Annesi çocukların üzerine kapıyı kilitledi: 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Annesi çocukların üzerine kapıyı kilitledi: 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T09:40+0300
2022-05-22T09:40+0300
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çocuk
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Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerlerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü.Yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, anne, çocuk

Annesi çocukların üzerine kapıyı kilitledi: 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü

09:40 22.05.2022
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA
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Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittiği 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.
Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerlerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü.
Yaralanan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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