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https://tr.sputniknews.com/20220522/annesinin-terk-ettigi-kediye-kopek-sahip-cikti-bir-an-olsun-ayrilmiyorlar-1056571477.html
Annesinin terk ettiği kediye köpek sahip çıktı: ‘Bir an olsun ayrılmıyorlar’
Annesinin terk ettiği kediye köpek sahip çıktı: ‘Bir an olsun ayrılmıyorlar’
Bursa'da annesinin terk ettiği kediyi bir köpek sahiplendi. Annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendiklerini ifade eden Ebru Yiğit “Ona annesinin... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T13:44+0300
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Serkan ve Ebru Yiğit, çifti annesinin terk ettiği bir yavru kedi bularak sahiplendi. Bu kediyi evlerine götüren çift bakmaya başladı. Ailenin köpeği ise minik yavru kediye sahip çıktı. Aralarında dostluk başladı.Annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendiklerini ifade eden Ebru Yiğit, "Bizim köpeğimiz vardı bir de kedimiz oldu. Minik kediyi annesi terk etmiş biz yolda bulduk. Sahiplendik. Evimize getirdik. Burada bakmaya başladık. Köpeğimiz de kediye sıcak davrandı. Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi. Şimdi bir an olsun ayrılmıyorlar" dedi.
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türkiye, bursa, kedi, köpek

Annesinin terk ettiği kediye köpek sahip çıktı: ‘Bir an olsun ayrılmıyorlar’

13:44 22.05.2022
© İHABursa'da annesinin terk ettiği kediyi sahiplenen ailenin köpeği, yavru kediye anne şefkati gösterdi.
Bursa'da annesinin terk ettiği kediyi sahiplenen ailenin köpeği, yavru kediye anne şefkati gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA
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Bursa'da annesinin terk ettiği kediyi bir köpek sahiplendi. Annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendiklerini ifade eden Ebru Yiğit “Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi. Şimdi bir an olsun ayrılmıyorlar" dedi.
Serkan ve Ebru Yiğit, çifti annesinin terk ettiği bir yavru kedi bularak sahiplendi. Bu kediyi evlerine götüren çift bakmaya başladı. Ailenin köpeği ise minik yavru kediye sahip çıktı. Aralarında dostluk başladı.
Annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendiklerini ifade eden Ebru Yiğit, "Bizim köpeğimiz vardı bir de kedimiz oldu. Minik kediyi annesi terk etmiş biz yolda bulduk. Sahiplendik. Evimize getirdik. Burada bakmaya başladık. Köpeğimiz de kediye sıcak davrandı. Ona annesinin eksikliğini hissettirmedi. Şimdi bir an olsun ayrılmıyorlar" dedi.
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