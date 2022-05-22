https://tr.sputniknews.com/20220522/avusturyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1056580474.html

Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T23:58+0300

2022-05-22T23:58+0300

2022-05-23T00:01+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

avusturya

belirti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056479620_0:0:773:435_1920x0_80_0_0_cc86321fac011fea6d585262d930f8ba.jpg

Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.​​​​​​​Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.Maymun çiçeği virüsüDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maymun çiçeği virüsü, avusturya, belirti