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https://tr.sputniknews.com/20220522/avusturyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1056580474.html
Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T23:58+0300
2022-05-23T00:01+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
avusturya
belirti
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Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.​​​​​​​Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.Maymun çiçeği virüsüDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​
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maymun çiçeği virüsü, avusturya, belirti

Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

23:58 22.05.2022 (güncellendi: 00:01 23.05.2022)
© Fotoğraf : DSÖ Maymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© Fotoğraf : DSÖ
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.
Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.
​​​​​​​Brenner-Küng, 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.

Maymun çiçeği virüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​
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