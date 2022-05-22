https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-fahrettin-kocadan-maymun-cicegi-hastaligi-aciklamasi-musterih-olun-1056575240.html
Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun
Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T17:54+0300
2022-05-22T17:54+0300
2022-05-22T17:54+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
maymun çiçeği virüsü
fahrettin koca
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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sağlık bakanlığı, maymun çiçeği virüsü, fahrettin koca
Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."