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Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun
Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T17:54+0300
2022-05-22T17:54+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
maymun çiçeği virüsü
fahrettin koca
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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sağlık bakanlığı, maymun çiçeği virüsü, fahrettin koca

Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği hastalığı açıklaması: Müsterih olun

17:54 22.05.2022
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."
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