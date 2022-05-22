https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-karaismailoglu-700-milyon-kisi-marmarayla-seyahat-etti-1056572532.html

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının ‘bel kemiği’ olduğunu belirterek, "700 milyon kişi... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T14:32+0300

2022-05-22T14:32+0300

2022-05-22T14:32+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

marmaray

ulaşım

istanbul

yolcu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray'ın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmasıyla 76.3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğini aktaran Karaismailoğlu, 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığının altını çizdi.Bakan Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana 700 milyon kişinin Marmaray ile seyahat ettiğini belirterek, "Açıldığı günden bu yana Marmaray 28 milyon kilometre yol katetti, yani dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu. Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle, binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca, Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı" değerlendirmesinde bulundu.Gebze-Halkalı arasında günde 289 sefer gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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adil karaismailoğlu, marmaray, ulaşım, istanbul, yolcu