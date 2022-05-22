Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-karaismailoglu-700-milyon-kisi-marmarayla-seyahat-etti-1056572532.html
Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti
Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının ‘bel kemiği’ olduğunu belirterek, "700 milyon kişi... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T14:32+0300
2022-05-22T14:32+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
marmaray
ulaşım
istanbul
yolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/82/1040718273_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b7448cce62abd46cf9f4af816b0d1e42.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray'ın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmasıyla 76.3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğini aktaran Karaismailoğlu, 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığının altını çizdi.Bakan Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana 700 milyon kişinin Marmaray ile seyahat ettiğini belirterek, "Açıldığı günden bu yana Marmaray 28 milyon kilometre yol katetti, yani dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu. Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle, binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca, Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı" değerlendirmesinde bulundu.Gebze-Halkalı arasında günde 289 sefer gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/82/1040718273_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_f3d9299654e1486b5b394adcba687f81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adil karaismailoğlu, marmaray, ulaşım, istanbul, yolcu

Bakan Karaismailoğlu: 700 milyon kişi, Marmaray'la seyahat etti

14:32 22.05.2022
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının ‘bel kemiği’ olduğunu belirterek, "700 milyon kişi, Marmaray ile seyahat etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray, 28 milyon kilometre yol katederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray'ın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmasıyla 76.3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğini aktaran Karaismailoğlu, 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığının altını çizdi.
Bakan Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana 700 milyon kişinin Marmaray ile seyahat ettiğini belirterek, "Açıldığı günden bu yana Marmaray 28 milyon kilometre yol katetti, yani dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu. Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle, binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca, Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı" değerlendirmesinde bulundu.
Gebze-Halkalı arasında günde 289 sefer gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Marmaray'da seferler 06.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaya bağlantısı bulunuyor. Ayrıca, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi İstanbul'da inşa edilen yeni raylı sistemlerle de entegrasyonu bulunuyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала