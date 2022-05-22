https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-koca-75inci-dunya-saglik-asamblesinde-konusacak-1056580242.html
Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak
Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak
Sağlık Bakanı Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T23:51+0300
2022-05-22T23:51+0300
2022-05-22T23:51+0300
türkiye
fahrettin koca
cenevre
konuşma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'yle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "75'inci Dünya Sağlık Asamblesi. Ülkemizi temsilen katıldığımız, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asamble, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı. Bu yılki toplantının teması, 'Barış İçin Sağlık, Sağlık İçin Barış.' Yarınki genel kurulda bir konuşmamız olacak" dedi.
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fahrettin koca, cenevre, konuşma
Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak
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Sağlık Bakanı Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'yle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "75'inci Dünya Sağlık Asamblesi. Ülkemizi temsilen katıldığımız, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asamble, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı. Bu yılki toplantının teması, 'Barış İçin Sağlık, Sağlık İçin Barış.' Yarınki genel kurulda bir konuşmamız olacak" dedi.