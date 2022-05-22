https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-koca-75inci-dunya-saglik-asamblesinde-konusacak-1056580242.html

Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak

Bakan Koca, 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşacak

Sağlık Bakanı Koca, İsviçre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T23:51+0300

2022-05-22T23:51+0300

2022-05-22T23:51+0300

türkiye

fahrettin koca

cenevre

konuşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056580217_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_787d7839dbd8e1ea3579d131a8d8f897.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'yle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "75'inci Dünya Sağlık Asamblesi. Ülkemizi temsilen katıldığımız, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Asamble, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı. Bu yılki toplantının teması, 'Barış İçin Sağlık, Sağlık İçin Barış.' Yarınki genel kurulda bir konuşmamız olacak" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, cenevre, konuşma