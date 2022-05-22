https://tr.sputniknews.com/20220522/bayern-munih-milan-ve-real-madrid-tarihte-ilk-kez-ayni-sezonda-sampiyon-1056580384.html

Bayern Münih, Milan ve Real Madrid tarihte ilk kez aynı sezonda şampiyon

Bayern Münih, Milan ve Real Madrid tarihte ilk kez aynı sezonda şampiyon

Avrupa'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih, Milan ve Real Madrid, tarihte ilk kez aynı sezonda liglerini şampiyon tamamladı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T23:55+0300

2022-05-22T23:55+0300

2022-05-22T23:55+0300

spor

bayern münih

milan

real madrid

şampiyon

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Gerek Avrupa kupalarında gerek ulusal çapta elde ettikleri başarılarla futbol tarihine geçen Bayern Münih, Milan ve Real Madrid'in 3'ü birden, ilk defa 2022'de liglerinde şampiyon oldu.Bu sezon Bayern Münih, kendisine ait Almanya Birinci Ligi'ndeki (Bundesliga) şampiyonluk rekorunu 32'ye çıkardı. Milan, İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) 11 yıl sonra ilk, tarihinde 19. kez mutlu sona ulaştı. İspanya Birinci Ligi'nin (La Liga) en başarılı takımı Real Madrid ise şampiyonluk sayısını 35'e yükseltti.

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bayern münih, milan, real madrid, şampiyon