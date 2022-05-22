https://tr.sputniknews.com/20220522/belcika-maymun-cicegi-virusune-karsi-21-gunluk-karantina-uygulamasi-baslatti-1056576706.html

Belçika, maymun çiçeği virüsüne karşı 21 günlük karantina uygulaması başlattı

Belçika, maymun çiçeği virüsüne karşı 21 günlük karantina uygulaması başlattı

Koronavirüsü salgınıyla mücadele devam ederken son haftalarda vaka sayısısının arttığı maymun çiçeği virüsü ile ilgili Belçika'da alınan karara göre virüs ile... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T19:49+0300

2022-05-22T19:49+0300

2022-05-22T19:49+0300

dünya

belçika

maymun çiçeği virüsü

karantina

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Başta ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 14 ülkede tespit edilen ve normalde Batı ve Orta Afrika’da tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe verici açıklamalar arka arkaya gelirken bugün Belçika’dan karantina kararı geldi.Belçika, maymun çiçeği tespit edilenlerin 21 gün zorunlu karantinada tutulacağını açıkladı. Belçikalı yetkililer ülkede 3 vaka tespit edildiğini belirtirken, zorunlu tecrit kararı alan ilk ülke oldu.Belçika’nın Antwerp kentinde geçen hafta düzenlenen Darklands isimli bir festivale katılanlarda maymun çiçeği hastalığı tespit edilmişti. Dört gün süren festivalde 3 vaka çıkmıştı.Son haftalarda vaka sayısı hızla artarken resmi verilere göre Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, ABD, Kanada ve Avustralya’da da görüldü. En güncel vakalar ise İsviçre ve İsrail olarak kayıtlara geçti.Genelde batı ve orta Afrika’nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958’de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi.ABD’deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

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belçika, maymun çiçeği virüsü, karantina