https://tr.sputniknews.com/20220522/bodrumda-sezon-aciliyor-ozel-localar-10-bin-euro-lahmacun-ise-200-tlye-kadar-cikiyor-1056570014.html

Bodrum'da sezon açılıyor: Özel localar 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor

Bodrum'da sezon açılıyor: Özel localar 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz sezonu başlarken, özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T11:45+0300

2022-05-22T11:45+0300

2022-05-22T11:45+0300

türkiye

bodrum

turizm

plaj

lahmacun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055858831_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_732b4b512de851b1468199f8b87d966e.jpg

Türkiye’nin turizm bölgelerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor. Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum" dedi.‘Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır’Dengiz, "Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır" diye konuştu.Dengiz, sözlerine şöyle devam etti:Dünyanın her yerinde yüksek, orta ve düşük fiyat uygulaması olduğuna da dikkati çeken Dengiz, "Bodrum'da her şey pahalı algısı oluşmamalı, algının hizmete ve müşteri memnuniyetine yönelmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bodrum, turizm, plaj, lahmacun