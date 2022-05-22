https://tr.sputniknews.com/20220522/cin-disisleri-bakani-wang-abdnin-hint-pasifik-stratejisi-basarisizliga-mahkum-1056575954.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang: ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi başarısızlığa mahkum

Çin Dışişleri Bakanı Wang: ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi başarısızlığa mahkum

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemeyi ve barışı bozmayı amaçlayan stratejisinin mutlaka başarısız olacağını... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T18:46+0300

2022-05-22T18:46+0300

2022-05-22T18:46+0300

dünya

çin

pakistan

wang yi

abd

hint-pasifik

strateji

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Çin’in Guangzhou şehrinde Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Bhutto Zardari ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Wang, Asya-Pasifik bölgesi halklarının, hegemonyacılığın yol açabileceği çatışmaları çok iyi hatırladığını, halkların ulusal istikrar ve mutlu hayat istediğini söyledi.Bölge halklarının tek bir taraf seçmek istemediğinin altını çizen Çinli bakan, bölgedeki ana eğilimin, bölgesel entegrasyonu teşvik etmek ve bir Asya-Pasifik ortak kader topluluğunu oluşturmak olduğunu kaydetti. ABD’nin, ‘özgürlük ve açıklık’ bayrağı altında aslında bölgedeki ülkeleri, hegemonyanın hizmetine koymak amacıyla gruplar oluşturduğunu kaydeden Wang, sözlerini şöyle sürdürdü:

çin

pakistan

hint-pasifik

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çin, pakistan, wang yi, abd, hint-pasifik, strateji