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Çin Dışişleri Bakanı Wang: ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi başarısızlığa mahkum
Çin Dışişleri Bakanı Wang: ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi başarısızlığa mahkum
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemeyi ve barışı bozmayı amaçlayan stratejisinin mutlaka başarısız olacağını... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T18:46+0300
2022-05-22T18:46+0300
dünya
çin
pakistan
wang yi
abd
hint-pasifik
strateji
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Çin’in Guangzhou şehrinde Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Bhutto Zardari ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Wang, Asya-Pasifik bölgesi halklarının, hegemonyacılığın yol açabileceği çatışmaları çok iyi hatırladığını, halkların ulusal istikrar ve mutlu hayat istediğini söyledi.Bölge halklarının tek bir taraf seçmek istemediğinin altını çizen Çinli bakan, bölgedeki ana eğilimin, bölgesel entegrasyonu teşvik etmek ve bir Asya-Pasifik ortak kader topluluğunu oluşturmak olduğunu kaydetti. ABD’nin, ‘özgürlük ve açıklık’ bayrağı altında aslında bölgedeki ülkeleri, hegemonyanın hizmetine koymak amacıyla gruplar oluşturduğunu kaydeden Wang, sözlerini şöyle sürdürdü:
çin
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çin, pakistan, wang yi, abd, hint-pasifik, strateji

Çin Dışişleri Bakanı Wang: ABD’nin Hint-Pasifik stratejisi başarısızlığa mahkum

18:46 22.05.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesinde çatışmaları körüklemeyi ve barışı bozmayı amaçlayan stratejisinin mutlaka başarısız olacağını belirtti.
Çin’in Guangzhou şehrinde Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Bhutto Zardari ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Wang, Asya-Pasifik bölgesi halklarının, hegemonyacılığın yol açabileceği çatışmaları çok iyi hatırladığını, halkların ulusal istikrar ve mutlu hayat istediğini söyledi.
Bölge halklarının tek bir taraf seçmek istemediğinin altını çizen Çinli bakan, bölgedeki ana eğilimin, bölgesel entegrasyonu teşvik etmek ve bir Asya-Pasifik ortak kader topluluğunu oluşturmak olduğunu kaydetti. ABD’nin, ‘özgürlük ve açıklık’ bayrağı altında aslında bölgedeki ülkeleri, hegemonyanın hizmetine koymak amacıyla gruplar oluşturduğunu kaydeden Wang, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerçekler, sözde Hint-Pasifik stratejisinin özünde anlaşmazlık yaratma, çatışmayı körükleme ve barışı baltalama stratejisi olduğunu kanıtlayacak. Bu strateji nasıl sunulursa sunulsun, sonunda başarısız olacak.”
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