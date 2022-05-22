https://tr.sputniknews.com/20220522/disisleri-bakani-cavusoglu-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-telefonda-gorustu-1056576868.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T20:06+0300
2022-05-22T20:06+0300
2022-05-22T20:06+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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nato, jens stoltenberg, mevlüt çavuşoğlu, türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.