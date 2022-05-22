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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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nato, jens stoltenberg, mevlüt çavuşoğlu, türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

20:06 22.05.2022
© AA / Murat KaynakDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA / Murat Kaynak
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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