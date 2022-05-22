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Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı: ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olun
Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı: ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olun
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu ve "ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "ABD’de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlığıyla bir uyarı yayımladı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır: -Kalabalıklardan kaçınmaları,-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri."Türk Polis Teşkilatı da sosyal medya hesabından bir uyarı yazısı yayımladı. Açıklamada geniş katılımlı organizasyonlardan uzak durulması uyarısında bulunuldu.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı: ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olun

11:07 22.05.2022 (güncellendi: 11:15 22.05.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu ve "ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir" denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "ABD’de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru" başlığıyla bir uyarı yayımladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:
-Kalabalıklardan kaçınmaları,
-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,
-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,
-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,
-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri."
Türk Polis Teşkilatı da sosyal medya hesabından bir uyarı yazısı yayımladı. Açıklamada geniş katılımlı organizasyonlardan uzak durulması uyarısında bulunuldu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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