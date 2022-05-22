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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220522/donetsk-azovstalda-silah-depolarini-patlatma-girisiminde-bulunan-6-asiri-milliyetci-oldu--1056567254.html
Donetsk: Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 aşırı milliyetçi öldü
Donetsk: Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 aşırı milliyetçi öldü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Azovstal'daki çelik fabrikasında silah depolarını patlatma... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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Azovstal Çelik Fabrikası - Sputnik Türkiye

Donetsk: Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 aşırı milliyetçi öldü

08:14 22.05.2022 (güncellendi: 08:20 22.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Azovstal'daki çelik fabrikasında silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 askerin öldüğünü duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları sürüyor.
Geçtiğimiz günlerdede Rus kuvvetleri, Azovstal'da bulunan çelik fabrikasını ele geçirmiş, burada bulunan Ukrayna'nın Azak alayından 2 bin 500 aşırı milliyetçi, Rusya birliklerine teslim olmuştu.
Bu arada Rus birlikleri ve Donbass milisleri ilerlemeye devam ederek Ukrayna güçlerini bölgeden uzaklaştırıyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), ele geçirilen Azovstal'daki çelik fabrikasında silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 askerin öldüğünü duyurdu.
Ukrayna kuvvetlerinin Donbass'ta gerçekleştirdiği yoğun bombardımanın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde sivillerin toplu tahliyesine neden olması üzerine Rusya, Şubat ayında Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmıştı.
Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin Moskova'dan yardım istemesinin ardından Rusya, Kiev'in bölgede sürdürdüğü 8 yıllık savaşı durdurmak için Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef alan askeri harekâtlar düzenlemeye devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu operasyonun amacının Ukrayna'nın 'askerden arındırılması ve Nazilerden arındırılması' olduğunu vurgulamıştı.
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