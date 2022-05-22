Donetsk: Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 aşırı milliyetçi öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerdede Rus kuvvetleri, Azovstal'da bulunan çelik fabrikasını ele geçirmiş, burada bulunan Ukrayna'nın Azak alayından 2 bin 500 aşırı milliyetçi, Rusya birliklerine teslim olmuştu.

Bu arada Rus birlikleri ve Donbass milisleri ilerlemeye devam ederek Ukrayna güçlerini bölgeden uzaklaştırıyor.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), ele geçirilen Azovstal'daki çelik fabrikasında silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 askerin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna kuvvetlerinin Donbass'ta gerçekleştirdiği yoğun bombardımanın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde sivillerin toplu tahliyesine neden olması üzerine Rusya, Şubat ayında Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmıştı.

Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin Moskova'dan yardım istemesinin ardından Rusya, Kiev'in bölgede sürdürdüğü 8 yıllık savaşı durdurmak için Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef alan askeri harekâtlar düzenlemeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu operasyonun amacının Ukrayna'nın 'askerden arındırılması ve Nazilerden arındırılması' olduğunu vurgulamıştı.