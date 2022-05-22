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Düğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Düğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki araç, bahşiş almak için önüne geçen 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alındı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T15:02+0300
2022-05-22T15:02+0300
türkiye
bursa
çocuk
düğün konvoyu
kaza
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki çocuk, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. yönetimindeki araç, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
türkiye
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bursa, çocuk, düğün konvoyu, kaza

Düğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı

15:02 22.05.2022
© DHADüğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Düğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki araç, bahşiş almak için önüne geçen 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki çocuk, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. yönetimindeki araç, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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