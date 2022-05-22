https://tr.sputniknews.com/20220522/dugun-konvoyundaki-arac-bahsis-isteyen-8-yasindaki-cocuga-carpti-1056572949.html

Düğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Düğün konvoyundaki araç, bahşiş isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyundaki araç, bahşiş almak için önüne geçen 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alındı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T15:02+0300

2022-05-22T15:02+0300

2022-05-22T15:02+0300

türkiye

bursa

çocuk

düğün konvoyu

kaza

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki çocuk, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte düğün konvoyunun önüne geçerek bahşiş toplamaya başladı. Bu sırada konvoyda bulunan sürücü Özgür K. yönetimindeki araç, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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bursa, çocuk, düğün konvoyu, kaza