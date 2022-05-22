https://tr.sputniknews.com/20220522/f1-ispanya-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1056576344.html

F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T19:16+0300

2022-05-22T19:16+0300

2022-05-22T19:16+0300

spor

f1

ispanya

max verstappen

monako

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Sezonun 6. mücadelesi, Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı. Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 2. sıradaki Red Bull'dan Max Verstappen, 9. turda pistin dışına taşarak Mercedes'ten George Russell ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasına düştü.Perez'in 13. turda yol verdiği Verstappen, 2'ncilik için mücadele ettiği Russell'ı, aracının DRS (sürtünme azaltma sistemi) sistemindeki sorun nedeniyle bir türlü geçemedi. Yarışı 12 saniyeden fazla farkla lider götüren Leclerc, otomobilinin arızalanması nedeniyle 27. turda mücadeleye veda etti.Versteppen'in pit stopu sonrası Russell'ın arkasına gelen Perez, 31. turdaki atağıyla liderliğe yükseldi. Versteppen, liderliği, 38. turda 'pit stop' gerçekleştiren takım arkadaşından aldı. Kalan bölümde yarışı kontrol altına alan Red Bull pilotları, ilk 2 sırada bitişe geldi. Damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, sezonun 4'üncü, kariyerinin 24. birinciliğine ulaştı.Perez, takım arkadaşının 13 saniye gerisinde 2'nci, Russell ise liderin 32.9 saniye uzağında 3. oldu. Puanını 110'a çıkaran Verstappen, Leclerc'in 6 puan önünde pilotlar klasmanı liderliğine de yükseldi. Sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si 29 Mayıs'ta yapılacak.

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f1, ispanya, max verstappen, monako