Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220522/hakkarideki-trafik-kazasinda-vali-yardimcisi-ve-kaymakam-yaralandi-1056579171.html
Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı
Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T22:46+0300
2022-05-22T22:46+0300
türkiye
hakkari
şemdinli
trafik kazası
vali yardımcısı
kaymakam
derecik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056579146_0:40:720:445_1920x0_80_0_0_20a834b45561fb5aa42f218539fbf5dc.jpg
Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.
türkiye
hakkari
şemdinli
derecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056579146_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_10c425494d1a0ad93555c552d0f0ee8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hakkari, şemdinli, trafik kazası, vali yardımcısı, kaymakam, derecik

Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı

22:46 22.05.2022
© İHA / AHMET KAVAKHakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA / AHMET KAVAK
Abone olTelegram
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı.
Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала