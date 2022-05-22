https://tr.sputniknews.com/20220522/hakkarideki-trafik-kazasinda-vali-yardimcisi-ve-kaymakam-yaralandi-1056579171.html
Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı
Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T22:46+0300
2022-05-22T22:46+0300
2022-05-22T22:46+0300
türkiye
hakkari
şemdinli
trafik kazası
vali yardımcısı
kaymakam
derecik
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Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.
türkiye
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hakkari, şemdinli, trafik kazası, vali yardımcısı, kaymakam, derecik
Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı.
Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.