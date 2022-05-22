https://tr.sputniknews.com/20220522/hakkarideki-trafik-kazasinda-vali-yardimcisi-ve-kaymakam-yaralandi-1056579171.html

Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı

Hakkari'deki trafik kazasında vali yardımcısı ve kaymakam yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ile 4 kişi yaralandı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T22:46+0300

2022-05-22T22:46+0300

2022-05-22T22:46+0300

türkiye

hakkari

şemdinli

trafik kazası

vali yardımcısı

kaymakam

derecik

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Şemdinli-Derecik kara yolundaki Bağlar köyü yakınında Yayabaşı ve Özdemir'in bulunduğu araç ile karşı yönden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.Kazada yaralanan Yayabaşı, Özdemir ve iki koruması ile diğer araçtaki iki kişi ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Yayabaşı'nın Van'a sevk edildiği belirtildi.

türkiye

hakkari

şemdinli

derecik

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hakkari, şemdinli, trafik kazası, vali yardımcısı, kaymakam, derecik