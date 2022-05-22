https://tr.sputniknews.com/20220522/irakta-hemorajik-ates-vakalari-artiyor-1056565257.html
Irak’ta hemorajik ateş vakaları artıyor
Irak’ta hemorajik ateş vakaları artıyor
Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T00:36+0300
2022-05-22T00:36+0300
2022-05-22T00:36+0300
dünya
irak
hemorajik ateş virüsü
vaka
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Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor.Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının 'korkunç şekilde arttığını' söyledi.Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90’a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220521/maymun-cicegi-virusu-isvicrede-de-goruldu-1056564754.html
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irak, hemorajik ateş virüsü, vaka
Irak’ta hemorajik ateş vakaları artıyor
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Irak'ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının 'korkunç şekilde arttığını' söyledi.
Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90’a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi.