https://tr.sputniknews.com/20220522/izmirin-iki-ilcesinde-orman-yangini-cikti-1056574240.html

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık iki alanda yangın çıktı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T16:25+0300

2022-05-22T16:25+0300

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türkiye

izmir

dikili

karaburun

orman yangını

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Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü Karaburun Orman İşletme Şefliği'ne Gerence Körfezi civarında makilik alan yangını ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter sevk edildi.Öte yandan Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Dikili Orman İşletme Şefliği'ne de baraj mevkiinde orman yangını ihbarı yapıldı. Bölgeye 1 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ile 4 su tankeri sevk edildi. Her iki bölgede de rüzgarın yoğun olduğu ve yangına kısa sürede müdahale edilmeye başlandığı bildirildi.

türkiye

izmir

dikili

karaburun

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izmir, dikili, karaburun, orman yangını