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https://tr.sputniknews.com/20220522/japonyanin-kuzeydogusunda-58-buyuklugunde-deprem-1056567110.html
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
japonya
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fukuşima
fukuşima santrali
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki 'Dai-içi' ve 'Dai-ni' ile İbaraki'deki 'Tokai 2' nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/afad-istanbulda-genis-capli-deprem-tatbikati-yapmaya-hazirlaniyor-1056429417.html
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japonya, deprem, fukuşima, fukuşima santrali, fukuşima daiçi nükleer santrali

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem

07:44 22.05.2022 (güncellendi: 07:47 22.05.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.
Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki 'Dai-içi' ve 'Dai-ni' ile İbaraki'deki 'Tokai 2' nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.
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