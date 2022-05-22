https://tr.sputniknews.com/20220522/kiracilar-orgutleniyor-kiralara-denetim-hukuksal-duzenleme-gelsin-1056570663.html
Kiracılar örgütleniyor: 'Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin'
Kiracılar örgütleniyor: 'Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin'
Kiracılar, 'Geçinemiyoruz Platformu' öncülüğünde, İstanbul’da bir parkta bir araya geldi. 'Geçinemiyoruz Platformu' Sözcüsü Cihan Uyanık, "Bir dernek ya da... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T12:46+0300
2022-05-22T12:46+0300
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ekonomi
kira
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kiracı
geçim
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İstanbul'da, 'Geçinemiyoruz Platformu' öncülüğünde bir araya gelen kiracılar bir forum düzenledi.Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, kira artışlarından mağdur olan kiracılar Kadıköy’de bir parkta düzenledikleri forumda “Barınma Haktır” sloganları attılar. 'Geçinemiyoruz Platformu' Sözcüsü Cihan Uyanık, kira krizine karşı örgütlenilmesi gerektiğini belirtip “Bir dernek ya da kooperatif kurmalıyız ama mutlaka yan yana durmalıyız” derken ortak taleplerini şöyle sıralandı:Resmi rakamlara göre yüzde 70’e dayanan enflasyonla birlikte kiraların da arttığını ve bunun özellikle öğrencileri etkilediğini hatırlatan Uyanık şözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20220505/mayis-ayi-kira-artis-orani-yuzde-3446-oldu-1056101418.html
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ekonomi, kira, kira bedeli, kiracı, geçim
Kiracılar örgütleniyor: 'Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin'
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Kiracılar, 'Geçinemiyoruz Platformu' öncülüğünde, İstanbul’da bir parkta bir araya geldi. 'Geçinemiyoruz Platformu' Sözcüsü Cihan Uyanık, "Bir dernek ya da kooperatif kurmalıyız ama mutlaka yan yana durmalıyız” dedi.
İstanbul'da, 'Geçinemiyoruz Platformu' öncülüğünde bir araya gelen kiracılar bir forum düzenledi.
Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine
göre, kira artışlarından mağdur olan kiracılar Kadıköy’de bir parkta düzenledikleri forumda “Barınma Haktır” sloganları attılar. 'Geçinemiyoruz Platformu' Sözcüsü Cihan Uyanık, kira krizine karşı örgütlenilmesi gerektiğini belirtip “Bir dernek ya da kooperatif kurmalıyız ama mutlaka yan yana durmalıyız
” derken ortak taleplerini şöyle sıralandı:
“Devlet yerel yönetimler eliyle sosyal konutlar yapsın. Yabancı konut yatırımları vergilendirilsin. Yabancıya konut satışındaki teşvikler durdurulsun. Müteahhitlere, şirketlere ve zenginlere değil dar gelirli yoksullara yönelik konut kampanyaları başlatılsın. Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin.”
Resmi rakamlara göre yüzde 70’e dayanan enflasyonla birlikte kiraların da arttığını ve bunun özellikle öğrencileri etkilediğini hatırlatan Uyanık şözlerini şöyle sürdürdü:
“Domino taşları gibi bu etki öğrencilerden asgari ücretlilere ve orta gelir grubuna sıçradı. Zaten kısıtlı bir arz var. O da eylül ayında yeni öğrencilerin gelmesiyle iyice tükenecek. Ancak ortada öğrenci, ev sahibi ya da emlakçı sorunu yok. Hırs ve para sorunu var. Biz konuta baktığımızda barınılacak bir yuva, onlar yatırım aracı görüyor. Krizin ana sebebi budur. Kara para aklamak için kullanılan binlerce boş konut var İstanbul’da. Gerekirse bu konutlar özelleştirilmeli. Bizim derdimiz bir evi olan ev sahibiyle değil. Büyük şirketlerin bitmek bilmeyen kâr hırsları ile.”