Kiracılar örgütleniyor: 'Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin'

“Domino taşları gibi bu etki öğrencilerden asgari ücretlilere ve orta gelir grubuna sıçradı. Zaten kısıtlı bir arz var. O da eylül ayında yeni öğrencilerin gelmesiyle iyice tükenecek. Ancak ortada öğrenci, ev sahibi ya da emlakçı sorunu yok. Hırs ve para sorunu var. Biz konuta baktığımızda barınılacak bir yuva, onlar yatırım aracı görüyor. Krizin ana sebebi budur. Kara para aklamak için kullanılan binlerce boş konut var İstanbul’da. Gerekirse bu konutlar özelleştirilmeli. Bizim derdimiz bir evi olan ev sahibiyle değil. Büyük şirketlerin bitmek bilmeyen kâr hırsları ile.”