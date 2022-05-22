https://tr.sputniknews.com/20220522/klinik-psikolog-ozcan-ofke-de-mutluluk-gibi-bir-duygu-disari-cikmasi-gerekiyor-ama-uygun-sekilde-1056590161.html

Klinik Psikolog Özcan: Öfke de mutluluk gibi bir duygu, dışarı çıkması gerekiyor ama uygun şekilde

Klinik Psikolog Özcan: Öfke de mutluluk gibi bir duygu, dışarı çıkması gerekiyor ama uygun şekilde

Klinik Psikolog Özcan, “Öfke duygusu ilk önce kişinin kendisini mahvediyor. Evet, bu da mutluluk gibi bir duygu. Ve evet, bunun da dışarı çıkması gerekiyor ama... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T23:46+0300

2022-05-22T23:46+0300

2022-05-23T11:57+0300

gündem dişi

öfke kontrolü

psikolojik destek

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Klinik Psikolog Özcan: Öfke de mutluluk gibi bir duygu, dışarı çıkması gerekiyor ama uygun şekilde Klinik Psikolog Özcan: Öfke de mutluluk gibi bir duygu, dışarı çıkması gerekiyor ama uygun şekilde

Klinik Psikolog Hilal Aydın Özcan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Hayatla kavgaya tutuşursanız son sözü her zaman o söyleyecek. Ne zaman barışırsanız size hikâyenizi yazma özgürlüğünü verecek” diyen Özcan, “Biraz sabit fikirli bireyler için aslında bu sözler. ‘Tek doğru benim doğrum’ diyen ve bundan şaşmayan insanlar İçin yazdım son romanımı” şeklinde konuştu.‘Hayat Bir Gün Bitecek’ isimli son romanına ilişkin konuşan Özcan, şunları söyledi:Özcan, “Öfke duygusu ilk önce kişinin kendisini mahvediyor. Evet, bu da mutluluk gibi bir duygu. Ve evet, bunun da dışarı çıkması gerekiyor ama uygun şekilde” dedi.Mevcut hayat koşullarının zorluğunun insanları ne şekilde etkileyebileceğine ve 10 yıl sonra bunun insan psikolojilerinde etkisinin ne olacağına ilişkin soru üzerine Özcan, “Hayat koşulları her dönem belirli zorlukları bize sundu. Hayat böyle bir şey. Ne kadar donanımlı olursak, gücümüzü ne kadar fark edersek, o kadar tolere edip, mutluluğu yakalayabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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2022

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аудио, öfke kontrolü, psikolojik destek