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https://tr.sputniknews.com/20220522/kremlin-sozcusu-putin-avrasya-ekonomik-forumuna-video-konferans-formatinda-katilacak-1056573590.html
Kremlin Sözcüsü: Putin, Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacak
Kremlin Sözcüsü: Putin, Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki hafta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T15:34+0300
2022-05-22T15:34+0300
dünya
vladimir putin
rusya
avrasya ekonomik birliği (aeb)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki Perşembe günü Bişkek’te düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacağını söyledi.Peskov, Putin’in Bişkek’teki etkinliğe video konferans üzerinden katılıp katılmayacağı sorusunu, “Evet” diye yanıtladı.
https://tr.sputniknews.com/20210921/avrasya-ekonomik-birligi-ulkeleri-batinin-yaptirimlarina-karsi-birlikte-hareket-edecek-1049088207.html
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vladimir putin, rusya, avrasya ekonomik birliği (aeb)

Kremlin Sözcüsü: Putin, Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacak

15:34 22.05.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki hafta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki Perşembe günü Bişkek’te düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Forumu’na video konferans formatında katılacağını söyledi.
Peskov, Putin’in Bişkek’teki etkinliğe video konferans üzerinden katılıp katılmayacağı sorusunu, “Evet” diye yanıtladı.
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