https://tr.sputniknews.com/20220522/kurbanlik-fiyatlarinda-yukselis-70-bin-tlye-kadar-cikiyor-1056568768.html

Kurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor

Kurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor

Erzurum Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T10:50+0300

2022-05-22T10:50+0300

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türkiye

kurbanlık

kurban bayramı

ekonomi

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Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti.Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor.Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220302/fatih-altayli-turkiyede-tarimsal-alanlar-kapkac-ekonomisine-kurban-edildi-1054362420.html

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kurbanlık, kurban bayramı, ekonomi