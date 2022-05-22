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https://tr.sputniknews.com/20220522/kurbanlik-fiyatlarinda-yukselis-70-bin-tlye-kadar-cikiyor-1056568768.html
Kurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor
Kurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor
Erzurum Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kurbanlık
kurban bayramı
ekonomi
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Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti.Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor.Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/fatih-altayli-turkiyede-tarimsal-alanlar-kapkac-ekonomisine-kurban-edildi-1054362420.html
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kurbanlık, kurban bayramı, ekonomi

Kurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor

10:50 22.05.2022
© İHA / DURSUN MURAT AYDINKurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor
Kurbanlık fiyatlarında yükseliş: 70 bin TL'ye kadar çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA / DURSUN MURAT AYDIN
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Erzurum Oltu’da her hafta cumartesi günleri kurulan hayvan pazarında fiyatlar yükselirken, satışlar da azaldı.
Erzurum’un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti.
Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor.
Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor.
Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı” dedi.
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