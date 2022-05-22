https://tr.sputniknews.com/20220522/mahkeme-doktoru-tehdit-eden-ogretmen-ve-ailesinin-saglik-merkezini-degistirdi-1056571888.html

Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi

Mahkeme, doktoru tehdit eden öğretmen ve ailesinin sağlık merkezini değiştirdi

Kahramanmaraş'ta, aile hekimi Turan Severim, öğretmen M.D. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla dava açtı. Davaya bakan İdare Mahkemesi, güven ilişkisinin... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T14:08+0300

2022-05-22T14:08+0300

2022-05-22T14:08+0300

türkiye

kahramanmaraş

doktor

tehdit

mahkeme

karar

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Öğretmenlik yapan M.D., Aile Hekimi Dr. Turan Severim'e giderek rapor almak istedi. Severim, gelen talep üzerine A.D.'nin raporu olduğunu ve süresinin de bir gün sonra biteceğini belirterek, 11 Ağustos'ta gelmesini istedi. Bunun üzerine A.D. ve Dr. Turan Severim arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonunda Severim, M.D.'nin kendine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda açılan davada Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi M.D.'nin beratine karar verdi.‘Bu adamı öldürmemiz mi gerekiyor’Dr. Turan Severim, olaydan sonra M.D.'nin ailesinin de kendisine baskı yaptığı gerekçesiyle Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. Severim, başvurusunda M.D. ve ailesinin kaydının başka bir aile sağlığı merkezine alınmasını istedi ancak bu talebi reddedildi. Bunun üzerine Severim, ret işleminin iptali için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dava devam ederken M.D., 16 Şubat 2022 tarihinde Dr. Turan Severim'i şikayet etmek için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattını arayarak, "Bu adamı öldürmemiz mi gerekiyor? Bu adamın zoraki başımıza bela edilmesi mi gerekiyor? İlla birinin cinayet mi işlemesi gerekiyor? Ben memur olduğum için bir şey yapamıyorum" dedi.‘Güven ilişkisi sarsıldı’SABİM hattında sarf ettiği sözleri dava dosyasına giren M.D.'ye ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nün ret işleminin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararının gerekçesinde şöyle denildi:‘Biz bunu sağlamazsak, bu toplumdaki şiddet eğilimli kişiler yüzünden sağlık hizmetleri aksayacaktır’Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, kararın çok yerinde olduğunu ifade ederken, sağlık hizmetinde güvenin çok önemli olduğunu, kararın gerekçesinde de hasta ile doktor arasındaki güven ilişkisine dikkat çekilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Tiyekli, M.D. ve ailesi arasında güvenin bittiğini ve bu nedenle aile hekiminin talebinin yerinde olduğunu, Sağlık Müdürlüğü'nün tutumu nedeniyle konunun yargıya taşındığını ifade ederek. şöyle, devam etti:

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kahramanmaraş, doktor, tehdit, mahkeme, karar