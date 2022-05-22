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Malezya: ASEAN ülkeleri birleşirse hiçbir süper güç bizi küçümseyemez
Malezya: ASEAN ülkeleri birleşirse hiçbir süper güç bizi küçümseyemez
Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri birleşirse "hiçbir süper gücün bölge ülkelerini... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T19:35+0300
2022-05-22T19:35+0300
dünya
malezya
asean
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
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Bernama'nın haberine göre, Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein, Melakka Boğazı'nın kuzeyindeki sularda bir dizi askeri tatbikatı izledikten sonra basın mensuplarına konuştu.ASEAN ülkelerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için ikili ilişkileri güçlendirmesi ve fikir birliğini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Hishammuddin Hussein, birleşik bir cephenin, süper güçlerin Malezya da dahil ASEAN ülkelerini hafife almasını engelleyebileceğini belirtti.Hishammuddin, "ASEAN üyesi 10 ülke, en büyük önceliğimiz olan bölgesel güvenliğimiz ve istikrarımızı sağlamak için birleşebilirse, o zaman hiçbir süper güç bizi küçümseyemez." ifadesini kullandı.İkili ilişkilerin askeri tatbikatlar gibi proaktif eylemlere dönüştürülebileceğini belirten savunma bakanı, ASEAN ülkelerinin örgüt üyesi ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra süper güçlerle de uyum içinde çalışmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.Hishammuddin, Malezya Donanmasının sadece bu yıl, özellikle Güney Çin Denizi ve Melakka Boğazı sularında çeşitli ikili ve çok taraflı tatbikatlar gerçekleştirdiğini kaydetti.Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, 1967'deki kuruluşundan bu yana bölgenin en etkin ekonomik ve politik açıdan iş birliğini destekleyen örgütü olarak biliniyor.Kamboçya'nın 2022 dönem başkanlığını yürüttüğü örgüt, dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olarak dikkat çekiyor.ABD, ekonomik bir dev olan ASEAN örgütüyle ilişkilerini yeniden derinleştirmek için fırsat ararken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de Güneydoğu Asya'da etkinliğini artırma çabası ve Güney Çin Denizi'nde zaman zaman yaşanan gerilimler hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından endişeyle izleniyor.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıÇin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.Çin, "dokuz kesik çizgi (nine-dash line)" olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu.Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211201/rusya-ile-asean-ulkeleri-ilk-kez-ortak-donanma-tatbikati-gerceklestiriyor-1051340207.html
https://tr.sputniknews.com/20211028/putin-rusya-ve-asean-ulkelerinin-ana-kuresel-sorunlara-iliskin-tutumlari-birbirine-yakin-1050263054.html
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malezya, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

Malezya: ASEAN ülkeleri birleşirse hiçbir süper güç bizi küçümseyemez

19:35 22.05.2022
© FlickrMalezya bayrağı
Malezya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© Flickr
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Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri birleşirse "hiçbir süper gücün bölge ülkelerini küçümseyemeyeceğini" söyledi.
Bernama'nın haberine göre, Savunma Bakanı Hishammuddin Hussein, Melakka Boğazı'nın kuzeyindeki sularda bir dizi askeri tatbikatı izledikten sonra basın mensuplarına konuştu.
ASEAN ülkelerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için ikili ilişkileri güçlendirmesi ve fikir birliğini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Hishammuddin Hussein, birleşik bir cephenin, süper güçlerin Malezya da dahil ASEAN ülkelerini hafife almasını engelleyebileceğini belirtti.
Hishammuddin, "ASEAN üyesi 10 ülke, en büyük önceliğimiz olan bölgesel güvenliğimiz ve istikrarımızı sağlamak için birleşebilirse, o zaman hiçbir süper güç bizi küçümseyemez." ifadesini kullandı.
İkili ilişkilerin askeri tatbikatlar gibi proaktif eylemlere dönüştürülebileceğini belirten savunma bakanı, ASEAN ülkelerinin örgüt üyesi ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra süper güçlerle de uyum içinde çalışmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hishammuddin, Malezya Donanmasının sadece bu yıl, özellikle Güney Çin Denizi ve Melakka Boğazı sularında çeşitli ikili ve çok taraflı tatbikatlar gerçekleştirdiğini kaydetti.
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Kamboçya'nın 2022 dönem başkanlığını yürüttüğü örgüt, dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olarak dikkat çekiyor.
ABD, ekonomik bir dev olan ASEAN örgütüyle ilişkilerini yeniden derinleştirmek için fırsat ararken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de Güneydoğu Asya'da etkinliğini artırma çabası ve Güney Çin Denizi'nde zaman zaman yaşanan gerilimler hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından endişeyle izleniyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Çin, "dokuz kesik çizgi (nine-dash line)" olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.
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