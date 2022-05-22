https://tr.sputniknews.com/20220522/marmarada-uzun-yillardir-gorulmeyen-deniz-canlilari-yeniden-ortaya-cikti-1056573994.html

Marmara'da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı

Marmara'da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde uzun yıllardır görülmeyen ahtapot, dil balığı, gorgon mercanı ve bazı kalamar türlerinin son dönemde görülmeye başlandığını belirten... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T16:13+0300

2022-05-22T16:13+0300

2022-05-22T16:13+0300

yaşam

marmara denizi

ahtapot

deniz canlısı

habitat

ekosistem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/16/1056573969_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_0099d66440bbb6804f0117af27aa96d4.jpg

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın ardından bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlandı, ayrıca Marmara Denizi Eylem Planı hayata geçirildi.Açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek, alınan tedbirlerin ardından Marmara Denizi'nde bazı türlerin yeniden görülmeye başlandığını ifade etti.Yüksek, "80'li yılların sonlarından itibaren Marmara'da orkinos pek görülmüyormuş. Şu anda nadir de olsa Marmara Denizi'ne geliyor. Demek ki fırsat verilse bu türler girecek. Istakozlar nadir türler, birinci derecede koruma altında, soyu tehdit altında olan türler. Marmara'da da var ama derinde, 60 metrede falan vardı. Kısa bir süre önce 12 metrede görüntülendi" dedi.‘Ahtapotun en büyük baskısı insan, eğer rahat verilirse, hızla çoğalacak bir tür’Haliç'te dil balığı ve çipura yumurtaları bulduklarını, daha önce Marmara'nın güneyinde görülen ahtapota, şimdi kuzeyde de rastladıklarına dikkati çeken Yüksek, şöyle devam etti:Bu türlerin dışında kendilerine kısa bir süre önce deniz kestanesi ve sünger fotoğrafları da ulaştığını anlatan Yüksek, Marmara Denizi'nde denetimlerin arttığını, hem kirlilik hem de balıkçılık açısından tedbirlerin son derece sıkı şekilde kontrol edildiğini vurgulayarak "Bu, siz denize ufacık bir dokunsanız geri dönüşünün çok güzel olacağının göstergesidir. Sevinmeli miyiz? Hayır, sevinmek için çok çok erken. Çok büyük tehlikeler var. Şu anda ekosistem bıçak sırtı gibi, keskin bir döngüde, aniden çok kötü şeyler yaşayabiliriz ya da yaşamayabiliriz" yorumunda bulundu.Tedbirlerin önemine değinen Yüksek, "Deşarjların kısıtlanması, yasak avcılığın kontrol altına alınması veya avcılığın sınırlandırılması, koruma alanlarının artırılması; türlerin yayılımına, üremesine fırsat vermesi ve bu türlerin artması açısından güzel şeyler. Sonuçlarını da hemen hemen alıyoruz işte" diye konuştu.Marmara Denizi ve Adalar'ın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, alınan kararların tamamen uygulanması halinde kesin bir iyileşme beklediğini ifade etti.Marmara Denizi'nin döngülerinin çok hızlı olduğunu belirten Eryalçın, "Burada türler, başka bölgelere kıyasla çok daha hızlı büyüyor. gelişmeleri gerçekten hızlı gerçekleşiyor. Biz bu baskıları azalttığımızda kesinlikle iyileşme olacağını düşünüyorum. Marmara'da iyileşmeyi verilerle görmeye başladığımızda mercanlar için daha iyi restorasyon çalışmaları başlatabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Eryalçın, şöyle devam etti:‘Bu bölge son sığınak’Yaptıkları çalışmalarda rastladıkları yeni türler hakkında bilgi veren Deniz Yaşamını Koruma Derneği gönüllüsü, deniz biyoloğu ve su bilimleri mühendisi Busenaz Değirmen, "1960-1970'li yıllarda çok fazla görülen ahtapot, ıstakoz, bazı kalamar türleri, gorgonlar gibi özellikle Akdeniz türlerini; Marmara ve Karadeniz'de görülmeyen türleri görme fırsatımız oldu, sayıları çok fazla arttı" dedi.Dernek olarak bölgede mercan ekimi yaptıklarını ve bu ekimin büyük oranda başarı sağladığını kaydeden Değirmen, sözlerini şöyle tamamladı:

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marmara denizi, ahtapot, deniz canlısı, habitat, ekosistem