https://tr.sputniknews.com/20220522/mehmet-barlas-rusyaya-yaptirim-konusunda-israra-devam-ederse-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1056570443.html
Mehmet Barlas: Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak
Mehmet Barlas: Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas “Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T12:18+0300
2022-05-22T12:18+0300
2022-05-22T12:18+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
avrupa birliği
ingiltere
fransa
ukrayna
yaptırım
petrol
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “Putin, Finlandiya'ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin'in, Avrupa'nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor. AB'yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir” ifadelerini kullandı.Rus Rublesi’nin değer kazandığına dikkat çeken Barlas “Rus Rublesi şu an savaş öncesinden de daha değerli; 1 dolar, 60 rublenin altına düştü. ‘Rusya ekonomisi bu ambargolara uzun süre dayanamaz’ diyenler rublenin bu kadar değer kazanması konusunda ne düşünüyorlar merak ediyorum” dedi.Barlas “Bütün bunlar yaşanırken dünyada bir de açlık ve kıtlık senaryoları konuşulmaya başlandı. Putin'e verilen cezaların bedelini tüm dünya ağır bir şekilde ödüyor. Amerika'daki "bebek maması" krizinden sonra İngiltere'de de 'hardal' krizi baş gösterdi. Meğer en büyük hardal ihracatçılarından biri Ukrayna'ymış. Meşhur Fransız hardal markasının stokları bittiği için İngiltere'ye sevkiyatı kesmiş. İngiltere de hardal açığını gidermek için Fransa ile temaslara başlamış. Avrupa kendini imha yolunda hızla ilerliyor. Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa ne kadar yaşayabilir ki” ifadelerini kullandı.
rusya
avrupa birliği
ingiltere
fransa
ukrayna
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, avrupa birliği, ingiltere, fransa, ukrayna, yaptırım, petrol, finlandiya
Mehmet Barlas: Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak
Abone ol
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas “Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa ne kadar yaşayabilir ki” dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “Putin, Finlandiya'ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin'in, Avrupa'nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor. AB'yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir”
ifadelerini kullandı.
Rus Rublesi’nin değer kazandığına dikkat çeken Barlas “Rus Rublesi şu an savaş öncesinden de daha değerli; 1 dolar, 60 rublenin altına düştü. ‘Rusya ekonomisi bu ambargolara uzun süre dayanamaz’ diyenler rublenin bu kadar değer kazanması konusunda ne düşünüyorlar merak ediyorum” dedi.
Barlas “Bütün bunlar yaşanırken dünyada bir de açlık ve kıtlık senaryoları konuşulmaya başlandı. Putin'e verilen cezaların bedelini tüm dünya ağır bir şekilde ödüyor. Amerika'daki "bebek maması" krizinden sonra İngiltere'de de 'hardal' krizi baş gösterdi. Meğer en büyük hardal ihracatçılarından biri Ukrayna'ymış. Meşhur Fransız hardal markasının stokları bittiği için İngiltere'ye sevkiyatı kesmiş. İngiltere de hardal açığını gidermek için Fransa ile temaslara başlamış. Avrupa kendini imha yolunda hızla ilerliyor. Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa ne kadar yaşayabilir ki” ifadelerini kullandı.