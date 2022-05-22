https://tr.sputniknews.com/20220522/mehmet-barlas-rusyaya-yaptirim-konusunda-israra-devam-ederse-avrupa-diye-bir-sey-kalmayacak-1056570443.html

Mehmet Barlas: Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak

Mehmet Barlas: Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas “Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T12:18+0300

2022-05-22T12:18+0300

2022-05-22T12:18+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

avrupa birliği

ingiltere

fransa

ukrayna

yaptırım

petrol

finlandiya

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “Putin, Finlandiya'ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin'in, Avrupa'nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor. AB'yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir” ifadelerini kullandı.Rus Rublesi’nin değer kazandığına dikkat çeken Barlas “Rus Rublesi şu an savaş öncesinden de daha değerli; 1 dolar, 60 rublenin altına düştü. ‘Rusya ekonomisi bu ambargolara uzun süre dayanamaz’ diyenler rublenin bu kadar değer kazanması konusunda ne düşünüyorlar merak ediyorum” dedi.Barlas “Bütün bunlar yaşanırken dünyada bir de açlık ve kıtlık senaryoları konuşulmaya başlandı. Putin'e verilen cezaların bedelini tüm dünya ağır bir şekilde ödüyor. Amerika'daki "bebek maması" krizinden sonra İngiltere'de de 'hardal' krizi baş gösterdi. Meğer en büyük hardal ihracatçılarından biri Ukrayna'ymış. Meşhur Fransız hardal markasının stokları bittiği için İngiltere'ye sevkiyatı kesmiş. İngiltere de hardal açığını gidermek için Fransa ile temaslara başlamış. Avrupa kendini imha yolunda hızla ilerliyor. Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa ne kadar yaşayabilir ki” ifadelerini kullandı.

rusya

avrupa birliği

ingiltere

fransa

ukrayna

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rusya, abd, avrupa birliği, ingiltere, fransa, ukrayna, yaptırım, petrol, finlandiya