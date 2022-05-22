https://tr.sputniknews.com/20220522/meteoroloji-gunesli-hava-yerini-yagmura-birakacak-1056565678.html

Meteoroloji: Güneşli hava yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji: Güneşli hava yerini yağmura bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporuna göre, yarın bazı bölgelerde etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T00:58+0300

2022-05-22T00:58+0300

2022-05-22T00:58+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056382433_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_f42eecb3c19ab33b9a22507db46427f7.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yarın (22 Mayıs Pazar) başlayacak olan yağışlar özellikle de 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yurdun tamamında etkili olacak. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.İstanbul da dahil birçok ilde Pazar akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle de yağışlar 23 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar etkisini artırarak tüm yurtta devam edecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur