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Meteoroloji: Güneşli hava yerini yağmura bırakacak
Meteoroloji: Güneşli hava yerini yağmura bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporuna göre, yarın bazı bölgelerde etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T00:58+0300
2022-05-22T00:58+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yarın (22 Mayıs Pazar) başlayacak olan yağışlar özellikle de 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yurdun tamamında etkili olacak. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.İstanbul da dahil birçok ilde Pazar akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle de yağışlar 23 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar etkisini artırarak tüm yurtta devam edecek.
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meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur

Meteoroloji: Güneşli hava yerini yağmura bırakacak

00:58 22.05.2022
© İHAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporuna göre, yarın bazı bölgelerde etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta başından itibaren yurdun hemen hemen tamamında etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yarın (22 Mayıs Pazar) başlayacak olan yağışlar özellikle de 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yurdun tamamında etkili olacak. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
İstanbul da dahil birçok ilde Pazar akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle de yağışlar 23 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağışlar etkisini artırarak tüm yurtta devam edecek.
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