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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T12:14+0300
2022-05-22T12:14+0300
yaşam
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hafta başından itibaren yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

12:14 22.05.2022
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© DHA
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Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde özellikle pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hafta başından itibaren yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."

yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
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