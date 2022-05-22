https://tr.sputniknews.com/20220522/polonya-basbakanindan-norvece-petrol-gelirlerini-ukrayna-ile-paylasma-cagrisi-1056578332.html

Polonya Başbakanı’ndan Norveç’e, petrol gelirlerini Ukrayna ile paylaşma çağrısı

Polonya Başbakanı’ndan Norveç’e, petrol gelirlerini Ukrayna ile paylaşma çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Norveç’i petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen kârı Ukrayna’yla paylaşmaya davet etti. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T21:59+0300

2022-05-22T21:59+0300

2022-05-22T21:59+0300

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Morawiecki, Polonyalı gençlerle görüşme sırasında, “Norveç’in petrol ve gazdan elde edeceği ekstra gelir yüz milyar euro’yu aşacak” ifadesini kullandı.“Sevgili Norveçli arkadaşlar, bu adil değil” diyen Morawiecki’nin görüşüne göre Norveç, yükselen enerji fiyatları karşısında ek kazançları değerlendirerek petrol ve doğalgaz satışından elde ettiği parayı “derhal paylaşmalı”.Morawiecki'nin bu sözleri bazı Polonyalı politikacılarda tepkiye neden oldu.Polonya parlamentosunda, aşırı milliyetçi ve Avrupa Birliği karşıtı KORWIN partili milletvekili Artur Dziambor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tam bir hit! Başbakanımızın tüm ciddiyetiyle kameralar önünde ayıkken yaptığı açıklamaya bakın” ifadesini kullandı.KORWIN partili bir diğer milletvekili Slavomir Mentzen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Morawiecki’nin, planladığı tüm masrafları bu krizde nasıl finanse etmek istediğini hep düşündüm. Gizem çözüldü. Fazla gelirlerini bizimle paylaşmaları için Norveçli dostlarımıza yazmalıyız” diye yazdı.

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