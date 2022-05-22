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Rus Dışişleri: Kuzey Kutbu bölgesi uluslararası bir çatışma alanına dönüşüyor
Rus Dışişleri: Kuzey Kutbu bölgesi uluslararası bir çatışma alanına dönüşüyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, Kuzey Kutbu bölgesinin uluslararası bir çatışma alanına dönüştüğünü, bunun çok endişe verici bir eğilim... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
nikolay korçunov
kuzey kutbu
nato
askeri faaliyet
finlandiya
isveç
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Rusya'nın Arktik Konseyi'ndeki Baş Yetkilisi Nikolay Korçunov, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin yorumunda Kuzey Kutbu bölgesinin uluslararası bir çatışma alanına dönüştüğünü, bunun çok endişe verici bir eğilim olduğunu söyledi.Korçunov, “Yüksek enlemlerde uluslararası askeri faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Askeri faaliyetler uluslararası hale getiriliyor. Bu elbette çok endişe verici bir eğilim, Kuzey Kutbu bölgesi uluslararası çatışma alanına dönüşüyor. Bundan endişe duymamamız mümkün değil” diye konuştu.Rus diplomat, “Finlandiya ve İsveç'in geleneksel politikası, askeri ittifaklarla katılmama politikası uzun zamandır yüksek enlemlerde barış ve istikrarı korumaya yönelik sağlam bir temel oluşturuyordu. Söz konusu ülkelerin beklenen NATO katılımının bu hedefe ulaşmada katkıda bulunması mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.
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rusya, nikolay korçunov, kuzey kutbu, nato, askeri faaliyet, finlandiya, isveç

Rus Dışişleri: Kuzey Kutbu bölgesi uluslararası bir çatışma alanına dönüşüyor

12:05 22.05.2022
© AANATO tatbikat
NATO tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, Kuzey Kutbu bölgesinin uluslararası bir çatışma alanına dönüştüğünü, bunun çok endişe verici bir eğilim olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Rusya'nın Arktik Konseyi'ndeki Baş Yetkilisi Nikolay Korçunov, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin yorumunda Kuzey Kutbu bölgesinin uluslararası bir çatışma alanına dönüştüğünü, bunun çok endişe verici bir eğilim olduğunu söyledi.
Korçunov, “Yüksek enlemlerde uluslararası askeri faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Askeri faaliyetler uluslararası hale getiriliyor. Bu elbette çok endişe verici bir eğilim, Kuzey Kutbu bölgesi uluslararası çatışma alanına dönüşüyor. Bundan endişe duymamamız mümkün değil” diye konuştu.
Rus diplomat, “Finlandiya ve İsveç'in geleneksel politikası, askeri ittifaklarla katılmama politikası uzun zamandır yüksek enlemlerde barış ve istikrarı korumaya yönelik sağlam bir temel oluşturuyordu. Söz konusu ülkelerin beklenen NATO katılımının bu hedefe ulaşmada katkıda bulunması mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.
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