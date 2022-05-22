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Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir
Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir" açıklamasında bulundu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T11:27+0300
2022-05-22T11:30+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
türkiye
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmediğini bildirildi.Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin (monkeypox) kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğu, "ortopoksvirüs" ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklandığı belirtildi.İnsan vakalarının çoğunun, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görüldüğü, hastalığın, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla, damlacık maruziyeti ile bulaşabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220522/ttbden-maymun-cicegi-aciklamasi-ilk-defa-bu-kadar-yayginlasiyor-onemi-goz-ardi-edilmemeli-1056565917.html
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maymun çiçeği virüsü, türkiye, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir

11:27 22.05.2022 (güncellendi: 11:30 22.05.2022)
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Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmediğini bildirildi.
Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin (monkeypox) kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğu, "ortopoksvirüs" ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklandığı belirtildi.
İnsan vakalarının çoğunun, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görüldüğü, hastalığın, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla, damlacık maruziyeti ile bulaşabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar, ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında, diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir."
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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TTB'den 'maymun çiçeği' açıklaması: İlk defa bu kadar yaygınlaşıyor, önemi göz ardı edilmemeli
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