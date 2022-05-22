https://tr.sputniknews.com/20220522/saglik-bakanligi-halk-sagligi-genel-mudurlugu-ulkemizde-maymun-cicegi-vakasi-gorulmemistir-1056569386.html

Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir

Sağlık Bakanlığı: Ülkemizde 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir" açıklamasında bulundu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T11:27+0300

2022-05-22T11:27+0300

2022-05-22T11:30+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

türkiye

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmediğini bildirildi.Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin (monkeypox) kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğu, "ortopoksvirüs" ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklandığı belirtildi.İnsan vakalarının çoğunun, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görüldüğü, hastalığın, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla, damlacık maruziyeti ile bulaşabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220522/ttbden-maymun-cicegi-aciklamasi-ilk-defa-bu-kadar-yayginlasiyor-onemi-goz-ardi-edilmemeli-1056565917.html

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maymun çiçeği virüsü, türkiye, sağlık bakanlığı