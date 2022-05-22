https://tr.sputniknews.com/20220522/sahipsiz-kopeklerden-kacarken-hayatini-kaybeden-cocugun-ailesi-dernek-kurdu-1056574332.html

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu

Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuğun ailesi dernek kurdu

Antalya'da sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken bir kamyonun altında kalarak bacağından yaralanan ve 23 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitiren... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T16:27+0300

2022-05-22T16:27+0300

2022-05-22T16:28+0300

yaşam

türkiye

antalya

sokak köpeği

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Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ailesi, benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dernek kurdu.Baba Murat Pınar, Serik ilçesindeki evlerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, engellilerin ve yaşlıların başıboş sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalmamaları için dernek kurmaya karar verdiklerini söyledi.Çalışmaları tamamlayarak derneği faaliyete geçirdiklerini belirten Pınar, "Derneğimizin ismi Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği. Merkezi Ankara'da olan derneğimizin üyeleri, ilk aşamada ailemizden oluşuyor" dedi.Pınar, sahipsiz hayvanların toplanıp, kısırlaştırılıp, barınaklarda güzel bir ortamda yaşamalarını talep ettiklerini ifade etti.Sahipsiz köpeklerin tekrar sokağa salınmasını kabul etmediklerini dile getiren Pınar, "Çünkü kısırlaştırılan sokak hayvanları saldırganlığını kaybetmiyor. Derneğimiz güvenlisokaklar.org isimli resmi internet sitesi kurdu. Sosyal medya hesaplarımız şu anda aktif. Fikir alışverişi yapabilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.Anne Derya Pınar ise köpeklerin sokakta başıboş kalmasından dolayı aile olarak büyük bir mağduriyet yaşayarak evlatlarını kaybettiklerini kaydetti.'Umarım boşu boşuna hayatını kaybetmemiştir'Benzer olayların çok sayıda kişinin başına geldiğine dikkati çeken Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü:Ne olmuştu?Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220328/antalyada-kopeklerden-kacarken-kamyonun-carptigi-mahra-hayatini-kaybetti-1055110721.html

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türkiye, antalya, sokak köpeği