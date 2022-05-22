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TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi için mesaisini sürdürecek
TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi için mesaisini sürdürecek
Haftalık çalışmasına 24 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T15:26+0300
2022-05-22T15:27+0300
politika
tbmm
tbmm genel kurulu
torba yasa
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Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek.Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.Komisyonların gündeminde ne var?KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Türkiye Taşkömürü Kurumu ile müesseseleri, perşembe günü de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.AK Parti, yeni grup başkanvekilini seçecekAK Parti TBMM Grubu, çarşamba günü saat 13.00'te basına kapalı toplanacak.Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden af talebi kabul edilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.Grup toplantısında ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekillerine bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220506/zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-tbmm-onunden-icisleri-bakanligina-yurumek-istedi-1056135943.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, torba yasa

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi için mesaisini sürdürecek

15:26 22.05.2022 (güncellendi: 15:27 22.05.2022)
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© AA
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Haftalık çalışmasına 24 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, bilançolarında yer alan yabancı paralarını, bu yılın sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirerek en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.
Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanarak büyükşehir belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami yüzde 5'i oranında tahsil edilecek.
Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Teklife göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

Komisyonların gündeminde ne var?

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Türkiye Taşkömürü Kurumu ile müesseseleri, perşembe günü de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.
Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

AK Parti, yeni grup başkanvekilini seçecek

AK Parti TBMM Grubu, çarşamba günü saat 13.00'te basına kapalı toplanacak.
Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden af talebi kabul edilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapılacak.
Grup toplantısında ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milletvekillerine bakanlığının faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.
TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ engellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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