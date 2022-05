Torunu trafik kazasında ölen yaşlı adam her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor

"Her gün sabah gelip akşam gidiyorum buradan. Kimsesi olmayan mezarlara bakıyorum. Yazılarını yazıyorum, boyasını yapıyorum. Toprağını dolduruyorum. Her işi gönüllü olarak yapıyorum. Ne yapayım başka bir işim de yok emekliyim. 1995 yılında emekli oldum. Devamlı mezarlığa geliyor eski eşimin mezarını ziyaret ediyordum. İşimi severek yapıyorum. Hiç kimseden bir şey beklemiyorum, bir hayır duası etsinler yeter. Kızımın oğlu 4 yıl önce vefat etti trafik kazasında. O beni derinden etkiledi. İşte o zaman da daha torunlar daha fazla seviliyor. Sevildiği için biz de daha fazla bağlanmaya başladık. Her gün gidip temizliğini de yapıyorum. Başka yapacak bir şeyim kalmadı benim artık. Bir tek sordukları şey, 'Dede sen hiç yorulmuyor musun da bütün gün hep çalışıyorsun burada?' Ben durmam da, gelirim işim bitene kadar devamlı çalışırım. Buralarını yıkarım, temizlerim, kazılacak mezarları kazarım. Hiç kimse de şikayetçi değil, memnunlar da benden. Hep hayır duası ediyorlar. Mezarların boyası yapıyorum, silinmişler, taş yazılarını yazıyorum yeniden. Burada kullandığım malzemeleri kendim alıyorum. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim."