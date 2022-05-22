https://tr.sputniknews.com/20220522/ttbden-maymun-cicegi-aciklamasi-ilk-defa-bu-kadar-yayginlasiyor-onemi-goz-ardi-edilmemeli-1056565917.html

TTB'den 'maymun çiçeği' açıklaması: İlk defa bu kadar yaygınlaşıyor, önemi göz ardı edilmemeli

TTB'den 'maymun çiçeği' açıklaması: İlk defa bu kadar yaygınlaşıyor, önemi göz ardı edilmemeli

Türkiye Tabipler Birliği (TTB), dünyayı alarma geçiren 'maymun çiçeği' hastalığının bilinen özelliklerinin Kovid-19'a benzemediğini ancak ilk kez bu kadar... 22.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-22T01:56+0300

2022-05-22T01:56+0300

2022-05-22T01:57+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

maymun çiçeği virüsü

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Dünya genelinde yayılımını sürdüren maymun çiçeği virüsü hakkında önemli açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği (TTB) hastalığın öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.Türk Tabipleri Birliği (TTB), maymun çiçeği hastalığının bilinen özellikleriyle Kovid-19 gibi hızla yayılan bir hastalık olmadığını ancak ilk defa bu kadar yaygınlaşmasının, hastalığın öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösterdiğini bildirdi.TTB'den yapılan açıklamada, hastalığın varlığının 50 yıldan uzun süredir bilinmesine rağmen dünyada ilk defa bu kadar yaygınlaştığına işaret edilerek "Birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı, bildiğimiz özellikleriyle Kovid-19 gibi hızla yayılan bir hastalık değildir. Ancak ilk defa bu kadar yaygınlaşması, hastalığın önemini göz ardı etmememiz gerektiğini gösteriyor. Hastalığın ilk defa saptandığı Afrika dışında da salgınların olması, küresel düzeyde önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır." denildi.Çiçek aşısının sonlandırılması ile bağlantılı olarak azalan nüfus bağışıklığının, maymun çiçeği hastalığının yeniden canlanması için bir neden olduğunun düşünüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada bu konuda Sağlık Bakanlığına, riskli kişiler belirlenerek aşılama programının planlanması, hasta bakımlarının daha önce çiçek aşısı ile bağışıklanmış daha az riskli kişilerce yapılmasının sağlanması, yeterli ilaç temini için koşulların oluşturulması, laboratuvar ve sağlık kurumlarındaki çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi, alınacak diğer önlemlerin belirlenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması ve "panik yaratmadan" halka ve sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerin planlanması gibi görevler düştüğü belirtildi.Açıklamada, bütün sürecin TTB başta olmak üzere, ilgili emek ve meslek örgütleriyle bilimsel ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesi gerektiği aktarıldı.'Genellikle iki ila dört hafta süren semptomların ardından seyri duran bir hastalık olmasına rağmen ağır vakalara dönüşebilir'Hastalığa, maymun çiçeği virüsünün neden olduğu belirtilen açıklamada, maymun çiçeğinin, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer kıtalarda da görülen bir "viral zoonotik" hastalık olduğu vurgulandı.Hastalığının genel olarak "ateş, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri" ile kendini gösterdiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220521/dso-dunya-genelinde-dogrulanmis-80-maymun-cicegi-vakasi-var-1056560009.html

https://tr.sputniknews.com/20220520/maymun-cicegi-virusu-hizla-yayiliyor-kanada-avustralya-ve-isvecte-yeni-vakalar--1056524776.html

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türk tabipleri birliği (ttb), maymun çiçeği virüsü