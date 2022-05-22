https://tr.sputniknews.com/20220522/turkiye-tekvandoda-avrupa-sampiyonu-oldu-1056579650.html
Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile zirvede yer... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T23:14+0300
2022-05-22T23:14+0300
2022-05-22T23:14+0300
spor
tekvando
türkiye tekvando federasyonu
şampiyon
avrupa
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Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonda milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.Madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:TekvandoAltın: Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).Gümüş: Emine Gögebakan (46 kilo), Görkem Polat (54 kilo).Bronz: Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo).Para TekvandoAltın: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Gamze Gürdal (K44 57kilo), Alican Özcan (K44 58 kilo) Mahmut Bozteke (K44 63 kilo)Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Seçil Er (K44 65 kilo), Mehmet Sami Saraç (K44 +80 kilo).Bronz: Oktay Atalay (K44 80 kilo).
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tekvando, türkiye tekvando federasyonu, şampiyon, avrupa
Türkiye tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu
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Türkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile zirvede yer almayı başardı.
Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonda milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:
Tekvando
Altın: Merve Dinçel (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo).
Gümüş: Emine Gögebakan (46 kilo), Görkem Polat (54 kilo).
Bronz: Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo).
Para Tekvando
Altın: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Gamze Gürdal (K44 57kilo), Alican Özcan (K44 58 kilo) Mahmut Bozteke (K44 63 kilo)
Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Seçil Er (K44 65 kilo), Mehmet Sami Saraç (K44 +80 kilo).
Bronz: Oktay Atalay (K44 80 kilo).