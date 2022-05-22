https://tr.sputniknews.com/20220522/uefa-kadinlar-sampiyonlar-ligi-sampiyonu-lyon-oldu--1056568389.html
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lyon oldu
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lyon oldu
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Olimpik Lyon şampiyon oldu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T10:23+0300
2022-05-22T10:23+0300
2022-05-22T10:50+0300
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Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaştı.Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220519/uefa-avrupa-ligi-sampiyonu-eintracht-frankfurt-1056488300.html
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Lyon oldu
10:23 22.05.2022 (güncellendi: 10:50 22.05.2022) Abone ol
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Olimpik Lyon şampiyon oldu.
Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaştı.
Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.
Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.