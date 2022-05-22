https://tr.sputniknews.com/20220522/universite-ogrencilerini-tasiyan-otobus-devrildi-2-olu-42-yarali--1056566937.html

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Otobüste bulunan öğrencilerden 2'si hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

konya

yaralı

üniversite

öğrenci

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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, Niğde Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.Olay yerine gelen Niğde Valisi, kaza ile ilgili açıklamada bulundu.

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konya, yaralı, üniversite, öğrenci