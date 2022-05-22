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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Otobüste bulunan öğrencilerden 2'si hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya
yaralı
üniversite
öğrenci
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Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, Niğde Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.Olay yerine gelen Niğde Valisi, kaza ile ilgili açıklamada bulundu.
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konya, yaralı, üniversite, öğrenci

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı

06:55 22.05.2022 (güncellendi: 07:00 22.05.2022)
© İHAÜniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
© İHA
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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Otobüste bulunan öğrencilerden 2'si hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı.
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, Niğde Güney köyü yakınlarında devrildi.
Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı.
Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Niğde Valisi, kaza ile ilgili açıklamada bulundu.
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