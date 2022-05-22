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Bakan Koca: Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında olunca toplu taşımada maske kullanımı serbest
Bakan Koca: Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında olunca toplu taşımada maske kullanımı serbest
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste günlük vaka sayısının binin altına düştüğünü açıkladı. Bakan Koca vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında... 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T22:18+0300
2022-05-22T22:18+0300
2022-05-22T22:35+0300
vaka
son dakika
fahrettin koca
koronavirüs
maske
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 22 Mayıs 2022 tarihinde 118 bin 852 koronavirüs testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif olarak kayıtlara geçerken, koronavirüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.
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vaka, son dakika, fahrettin koca, maske
Bakan Koca: Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında olunca toplu taşımada maske kullanımı serbest
22:18 22.05.2022 (güncellendi: 22:35 22.05.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste günlük vaka sayısının binin altına düştüğünü açıkladı. Bakan Koca vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması durumunda maske kullanımı toplu taşımada serbest olacağını da belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı
'nın açıkladığı verilere göre 22 Mayıs 2022 tarihinde 118 bin 852 koronavirüs testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif olarak kayıtlara geçerken, koronavirüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.