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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 5. kez Avrupa şampiyonu oldu
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https://tr.sputniknews.com/20220522/vakifbank-kadin-voleybol-takimi-5-kez-avrupa-sampiyonu-oldu-1056577642.html
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 5. kez Avrupa şampiyonu oldu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 5. kez Avrupa şampiyonu oldu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. 22.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-22T21:26+0300
2022-05-22T21:39+0300
spor
vakıfbank
vakıfbank kadın voleybol takımı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve De Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrikGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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vakıfbank, vakıfbank kadın voleybol takımı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 5. kez Avrupa şampiyonu oldu

21:26 22.05.2022 (güncellendi: 21:39 22.05.2022)
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve De Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.
Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan ekibi Imoco Volley'i yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 5. kez CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan sarı-siyahlı temsilcimizin sporcu, teknik heyet ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Gururumuz olan VakıfBank Kulübüne gelecekte katılacağı turnuvalarda başarılarının devamını diliyorum."
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