https://tr.sputniknews.com/20220523/a-milli-takimin-aday-kadrosu-aciklandi-1056603427.html

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde çıkacağı maçlar için aday kadro açıklandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T18:13+0300

2022-05-23T18:13+0300

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spor

türkiye

a milli futbol takımı

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 4 Haziran'da başlayacak maçlar 14 Haziran'da son bulacak.Milli Takım, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile karşılacak.Aday kadroda yer alan oyunculardan Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım'a davet edildi.A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan ÇakırSAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan YılmazORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut BozokA Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

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türkiye, a milli futbol takımı