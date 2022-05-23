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ABD Başkanı Biden: Çin, Tayvan'ı işgal ederse askeri yanıt veririz
ABD Başkanı Biden: Çin, Tayvan'ı işgal ederse askeri yanıt veririz
Japonya'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden, Çin- Tayvan sorunu, ABD ekonomisi ve maymun çiçeği virüsü gibi çeşitli konularda açıklamalar yaptı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T09:10+0300
2022-05-23T09:40+0300
abd
tayvan
japonya
savunma
çin
rusya
ukrayna
maymun çiçeği virüsü
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ABD Başkanı seçildikten sonra ilk Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'da temaslarda bulunan Joe Biden düzenlediği basın toplantısında bölgedeki baş rakibi Çin'e mesaj yolladı. Tartışmalı Tayvan sorunu konusunda Çin'in 'ateşle oynadığını' ima eden Biden, Tayvan'ın işgali halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceği sorusuna, "Bu yönde taahhüt verdik. Tek Çin politikasını kabul ettik, üzerine imzamızı attık... Ama Tayvan'ın güç kullanılarak alınması münasip değil" yanıtını verdi.Bununla birlikte konuyu Rusya'nın Ukrayna operasyonuna getiren ve Rusya'nın ödeyeceği bedelin uzun vadeli olması gerektiğini savunan Biden, yaptırımlar sürdürülmediği takdirde "Tayvan'da zorla kontrol sağlama girişiminin bedelinin ne olacağı konusunda Çin'e nasıl bir mesaj vermiş oluruz?" diye sordu.'ABD ekonomisinde sorunlar var ama diğer ülkelerden daha iyi konumdayız'Öte yandan savunma dışında ekonomi ve sağlık meselelerine de değinen Biden, ülkesindeki yüksek enflasyon ve bebek maması gibi alanlarda yaşanan tedarik krizinden yine Rusya'nın Ukrayna operasyonunu sorumlu tuttu. ABD ekonomisinde sorunlar yaşandığını kabul eden ama diğer ülkelerden daha iyi bir konumda olduklarını söyleyen Biden, tüketici üzerinde yükün hafifletilmesi için uğraştıklarını ama kısa vadede çözüm beklenmemesi gerektiğini belirtti.'Maymun çiçeği virüsü tehlikesi, Kovid-19 seviyesinde değil'Biden, Avrupa'da yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünün tehdidinin de Kovid-19 kadar büyük olmadığını düşündüğünün altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/ilk-asya-turuna-cikan-biden-abd-japonya-ittifaki-hint-pasifik-baris-ve-refahi-icin-kose-tasi-1056584936.html
https://tr.sputniknews.com/20220522/abd-baskani-biden-maymun-cicegi-virusuyle-ilgili-herkes-endiselenmeli-1056575602.html
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abd, tayvan, japonya, çin, rusya, ukrayna, maymun çiçeği virüsü

ABD Başkanı Biden: Çin, Tayvan'ı işgal ederse askeri yanıt veririz

09:10 23.05.2022 (güncellendi: 09:40 23.05.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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Japonya'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden, Çin- Tayvan sorunu, ABD ekonomisi ve maymun çiçeği virüsü gibi çeşitli konularda açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı seçildikten sonra ilk Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'da temaslarda bulunan Joe Biden düzenlediği basın toplantısında bölgedeki baş rakibi Çin'e mesaj yolladı.
Tartışmalı Tayvan sorunu konusunda Çin'in 'ateşle oynadığını' ima eden Biden, Tayvan'ın işgali halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceği sorusuna, "Bu yönde taahhüt verdik. Tek Çin politikasını kabul ettik, üzerine imzamızı attık... Ama Tayvan'ın güç kullanılarak alınması münasip değil" yanıtını verdi.
Bununla birlikte konuyu Rusya'nın Ukrayna operasyonuna getiren ve Rusya'nın ödeyeceği bedelin uzun vadeli olması gerektiğini savunan Biden, yaptırımlar sürdürülmediği takdirde "Tayvan'da zorla kontrol sağlama girişiminin bedelinin ne olacağı konusunda Çin'e nasıl bir mesaj vermiş oluruz?" diye sordu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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'ABD ekonomisinde sorunlar var ama diğer ülkelerden daha iyi konumdayız'

Öte yandan savunma dışında ekonomi ve sağlık meselelerine de değinen Biden, ülkesindeki yüksek enflasyon ve bebek maması gibi alanlarda yaşanan tedarik krizinden yine Rusya'nın Ukrayna operasyonunu sorumlu tuttu. ABD ekonomisinde sorunlar yaşandığını kabul eden ama diğer ülkelerden daha iyi bir konumda olduklarını söyleyen Biden, tüketici üzerinde yükün hafifletilmesi için uğraştıklarını ama kısa vadede çözüm beklenmemesi gerektiğini belirtti.

'Maymun çiçeği virüsü tehlikesi, Kovid-19 seviyesinde değil'

Biden, Avrupa'da yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünün tehdidinin de Kovid-19 kadar büyük olmadığını düşündüğünün altını çizdi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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