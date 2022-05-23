https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-baskani-biden-japonya-imparatoru-naruhito-ile-gorustu-1056584061.html

ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T06:49+0300

2022-05-23T06:49+0300

2022-05-23T06:49+0300

dünya

joe biden

japonya

abd

imparator naruhito

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Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan Biden, Güney Kore'nin ardından geldiği Tokyo'da temaslarını sürdürüyor.Biden, başkentteki İmparatorluk Sarayında yerel saatle 10.00 sularında, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.Kamu yayıncısı NHK, Naruhito'nun Biden ile görüşmesinin yarım saat sürdüğünü duyurdu.Görüşme sonrası ikili, basın mensuplarına fotoğraf verdi.Beyaz Saray açıklamasında, görüşmenin "Amerikan halkı adına selam iletilmesi ve Japonya-ABD ilişkilerinin gücünün vurgulanması" amacı taşıdığı kaydedildi.İmparatorluk İşleri Ajansına (Kunaicho) göre Aralık 2013'te, dönemin Veliaht Prensi Naruhito ile Obama yönetiminin Başkan Yardımcısı Biden görüşmüştü.Mayıs 2019'da tahta çıkan Naruhito, daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamıştı.4 lider buluşuyorBiden, bugün Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılacağı Quad Zirvesi'nde bir araya gelecek.Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer emniyetinin öneminin vurgulanacağı zirvede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu üzerinde kapsamlı görüş alışverişi yapılması bekleniyor.Quad liderleri, zirvede Kovid-19 aşılarının durumu, ülkelerdeki altyapı yatırımları, yarı iletken çipler dahil kritik teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını ele alacak.

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joe biden, japonya, abd, imparator naruhito