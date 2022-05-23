https://tr.sputniknews.com/20220523/abde-8-ulkede-85-maymun-cicegi-vakasi--1056609906.html
AB'de 8 ülkede 85 maymun çiçeği vakası
AB'de 8 ülkede 85 maymun çiçeği vakası
Maymun çiçeği virüsünün Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkede 85 kişide tespit edildiği, hastalığın geniş kitlelere yayılma ihtimalinin oldukça düşük olduğu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:07+0300
2022-05-23T22:07+0300
2022-05-23T22:07+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
salgın
ab
avrupa
virüs
hastalık
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AB'ye bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) risk değerlendirmesine göre, vakalar 15-23 Mayıs arasında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldü.Vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı belirlendi. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği kaydedildi.'Hastalığın yayılması ihtimali çok düşük'ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük" ifadesini kullandı.ECDC, AB ülkelerine teşhis ve temas takip kapasitelerini geliştirmelerini, ayrıca çiçek aşısı, antiviral ilaç ve sağlık personeli için kişisel koruyucu malzeme stoklarını değerlendirmelerini tavsiye etti.ECDC değerlendirmesinde maymun çiçeği virüsünün küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır hastalığa yol açabildiği, hastalığa yakalananların karantinada kalması gerektiği hatırlatıldı. Hasta biriyle temas edenlerin ise kendilerini 21 gün boyunca izlemeleri istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220522/abd-baskani-biden-maymun-cicegi-virusuyle-ilgili-herkes-endiselenmeli-1056575602.html
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maymun çiçeği virüsü, salgın, ab, avrupa, virüs, hastalık
AB'de 8 ülkede 85 maymun çiçeği vakası
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Maymun çiçeği virüsünün Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülkede 85 kişide tespit edildiği, hastalığın geniş kitlelere yayılma ihtimalinin oldukça düşük olduğu bildirildi.
AB'ye bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) risk değerlendirmesine göre, vakalar 15-23 Mayıs arasında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldü.
Vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı belirlendi. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği kaydedildi.
'Hastalığın yayılması ihtimali çok düşük'
ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük" ifadesini kullandı.
ECDC, AB ülkelerine teşhis ve temas takip kapasitelerini geliştirmelerini, ayrıca çiçek aşısı, antiviral ilaç ve sağlık personeli için kişisel koruyucu malzeme stoklarını değerlendirmelerini tavsiye etti.
ECDC değerlendirmesinde maymun çiçeği virüsünün küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır hastalığa yol açabildiği, hastalığa yakalananların karantinada kalması gerektiği hatırlatıldı. Hasta biriyle temas edenlerin ise kendilerini 21 gün boyunca izlemeleri istendi.