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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/abdli-eski-disisleri-danismani-turkiye-rusyayi-cezalandirma-konusunda-batidaki-mutabakati-yikti-1056581007.html
ABD'li eski Dışişleri danışmanı: Türkiye, Rusya’yı cezalandırma konusunda Batı’daki mutabakatı yıktı
ABD'li eski Dışişleri danışmanı: Türkiye, Rusya’yı cezalandırma konusunda Batı’daki mutabakatı yıktı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski danışmanlarından David Phillips, Türkiye’nin, Rusya’yı Ukrayna’daki özel askeri operasyondan dolayı “cezalandırma” konusundaki... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T00:34+0300
2022-05-23T00:34+0300
ukrayna krizi
abd
türkiye
rusya
ukrayna krizi
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Phillips, National Interest için kaleme aldığı yazısında, Türkiye’nin Rusya’ya karşı çok taraflı yaptırımlara katılmayı reddederek ABD’nin “aykırı ve belirsiz bir müttefik” haline geldiğini ifade etti.“Türkiye, uluslararası mutabakat saflarını bozdu” diye yazan Phillips, “Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik ilişkilerin korunmasının, ihtilafın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini yumuşatacağına ve Türkiye'ye siyasi olarak fayda sağlayacağına inanıyor” diye ekledi.Türkiye’nin, Rusya’yla ekonomik ilişkileri korumaya odaklandığı kaydedilen yazıda, enerji kaynakları ithalatı, meyve ve sebze ihracatı, turizm ve Akkuyu nükleer santral inşaatının Türkiye için büyük önem taşıdığı belirtilirken, “Türkiye, diğer NATO üyeleri gibi davranmayı ve Ukrayna'ya askeri teçhizat göndermeyi reddediyor. Türkiye, ABD’nin, Rusya tarafından tedarik edilen S-400 ‘karadan havaya’ füze sistemlerini Ukrayna’ya devretme teklifini reddetti. Türkiye, Ukrayna’ya yardım edebilecek diğer Sovyet döneminden kalma silahları göndermeyi de reddetti” ifadesine yer verildi.
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ABD'li eski Dışişleri danışmanı: Türkiye, Rusya’yı cezalandırma konusunda Batı’daki mutabakatı yıktı

00:34 23.05.2022
© SputnikTürkiye - Rusya - Ukrayna
Türkiye - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eski danışmanlarından David Phillips, Türkiye’nin, Rusya’yı Ukrayna’daki özel askeri operasyondan dolayı “cezalandırma” konusundaki transatlantik birliği bozduğunu belirtti.
Phillips, National Interest için kaleme aldığı yazısında, Türkiye’nin Rusya’ya karşı çok taraflı yaptırımlara katılmayı reddederek ABD’nin “aykırı ve belirsiz bir müttefik” haline geldiğini ifade etti.
“Türkiye, uluslararası mutabakat saflarını bozdu” diye yazan Phillips, “Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik ilişkilerin korunmasının, ihtilafın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini yumuşatacağına ve Türkiye'ye siyasi olarak fayda sağlayacağına inanıyor” diye ekledi.
Türkiye’nin, Rusya’yla ekonomik ilişkileri korumaya odaklandığı kaydedilen yazıda, enerji kaynakları ithalatı, meyve ve sebze ihracatı, turizm ve Akkuyu nükleer santral inşaatının Türkiye için büyük önem taşıdığı belirtilirken, “Türkiye, diğer NATO üyeleri gibi davranmayı ve Ukrayna'ya askeri teçhizat göndermeyi reddediyor. Türkiye, ABD’nin, Rusya tarafından tedarik edilen S-400 ‘karadan havaya’ füze sistemlerini Ukrayna’ya devretme teklifini reddetti. Türkiye, Ukrayna’ya yardım edebilecek diğer Sovyet döneminden kalma silahları göndermeyi de reddetti” ifadesine yer verildi.
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